पोंछा लगने की बात कह दवाई देने से किया इनकार; सीएम गुप्ता ने मेडिकल स्टोर के खिलाफ उठाया सख्त कदम
इस वीडियो को शेयर करते हुए गुप्ता ने कहा था कि सार्वजनिक सेवाओं में ऐसा व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए दवा विक्रेता का लाइसेंस कैंसल कर दिया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि द्वारका के सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टोर चलाने वाले वेंडर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां के स्टाफ ने लोगों को दवा देने से मना कर दिया था। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला लाए जाने के एक दिन बाद की गई है।
इस बात पर जोर देते हुए कि जनसेवा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लापरवाही, उदासीनता या अधिकार के दुरुपयोग के प्रति जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी हर संस्था लोगों की सेवा के लिए होती है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए।
सीएम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
इस बारे में 'X' पर शेयर की एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'संबंधित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। जो लोग नागरिकों को उनकी वाजिब सेवाएं देने से मना करते हैं, कानूनी निर्देशों का पालन नहीं करते या जनता के प्रति अहंकार दिखाते हैं, उन्हें कानून की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा।'
सीएम ने वीडियो शेयर कर की थी सख्त कदम उठाने की बात
इससे एक दिन पहले सोमवार को गुप्ता ने द्वारका के सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र चलाने वाले वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था, क्योंकि उसने मरीज के साथ आए लोगों को इसलिए दवा देने से मना कर दिया था, क्योंकि दुकान में पोंछा लग था। सीएम गुप्ता ने सोमवार को अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक व्यक्ति को यह शिकायत करते हुए देखा गया कि जन औषधि केंद्र चलाने वाले कर्मचारी मरीजों और तीमारदारों को दवाएं देने से इनकार कर रहे हैं।
दुकान में पोंछा लगने की वजह से करवा रहा था इंतजार
उन्होंने जो वीडियो शेयर किया था उसमें एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के स्टाफ के बारे में शिकायत कर रहा था कि स्टाफ के लोग मरीजों और उनके साथ आए लोगों को दवा देने से मना कर रहे थे। जिसके बाद इस वीडियो पर ऐक्शन लेते हुए गुप्ता ने जनसेवा में ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा की और इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया था। साथ ही, उन्होंने वेंडर का लाइसेंस रद्द करके कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया।
'एक तरफ सरकार लगातार काम कर रही है…'
मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'सिर्फ इसलिए कि फर्श पर पोंछा लग रहा है, दवा जैसी जरूरी चीज देने से मना करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यह वीडियो मुझे बहुत से लोगों ने भेजा और कई लोगों ने मुझे इसमें टैग किया। वीडियो में वह व्यक्ति कहता है, 'जाओ और जिससे चाहो उससे शिकायत करो'। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सेवा का अधिकार विधेयक के माध्यम से जवाबदेही को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और प्रत्येक नागरिक को वे सभी सेवाएं मिलनी चाहिए जिनके वे हकदार हैं।
सोमवार को इस वीडियो को शेयर करते हुए गुप्ता ने कहा था कि सार्वजनिक सेवाओं में ऐसा व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए दवा विक्रेता का लाइसेंस कैंसल कर दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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