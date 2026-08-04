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पोंछा लगने की बात कह दवाई देने से किया इनकार; सीएम गुप्ता ने मेडिकल स्टोर के खिलाफ उठाया सख्त कदम

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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इस वीडियो को शेयर करते हुए गुप्ता ने कहा था कि सार्वजनिक सेवाओं में ऐसा व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए दवा विक्रेता का लाइसेंस कैंसल कर दिया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि द्वारका के सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टोर चलाने वाले वेंडर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां के स्टाफ ने लोगों को दवा देने से मना कर दिया था। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला लाए जाने के एक दिन बाद की गई है।

इस बात पर जोर देते हुए कि जनसेवा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लापरवाही, उदासीनता या अधिकार के दुरुपयोग के प्रति जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी हर संस्था लोगों की सेवा के लिए होती है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए।

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सीएम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

इस बारे में 'X' पर शेयर की एक पोस्ट में उन्होंने कहा, 'संबंधित मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। जो लोग नागरिकों को उनकी वाजिब सेवाएं देने से मना करते हैं, कानूनी निर्देशों का पालन नहीं करते या जनता के प्रति अहंकार दिखाते हैं, उन्हें कानून की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा।'

सीएम ने वीडियो शेयर कर की थी सख्त कदम उठाने की बात

इससे एक दिन पहले सोमवार को गुप्ता ने द्वारका के सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र चलाने वाले वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था, क्योंकि उसने मरीज के साथ आए लोगों को इसलिए दवा देने से मना कर दिया था, क्योंकि दुकान में पोंछा लग था। सीएम गुप्ता ने सोमवार को अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक व्यक्ति को यह शिकायत करते हुए देखा गया कि जन औषधि केंद्र चलाने वाले कर्मचारी मरीजों और तीमारदारों को दवाएं देने से इनकार कर रहे हैं।

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दुकान में पोंछा लगने की वजह से करवा रहा था इंतजार

उन्होंने जो वीडियो शेयर किया था उसमें एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के स्टाफ के बारे में शिकायत कर रहा था कि स्टाफ के लोग मरीजों और उनके साथ आए लोगों को दवा देने से मना कर रहे थे। जिसके बाद इस वीडियो पर ऐक्शन लेते हुए गुप्ता ने जनसेवा में ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा की और इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया था। साथ ही, उन्होंने वेंडर का लाइसेंस रद्द करके कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया।

'एक तरफ सरकार लगातार काम कर रही है…'

मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'सिर्फ इसलिए कि फर्श पर पोंछा लग रहा है, दवा जैसी जरूरी चीज देने से मना करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यह वीडियो मुझे बहुत से लोगों ने भेजा और कई लोगों ने मुझे इसमें टैग किया। वीडियो में वह व्यक्ति कहता है, 'जाओ और जिससे चाहो उससे शिकायत करो'। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सेवा का अधिकार विधेयक के माध्यम से जवाबदेही को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और प्रत्येक नागरिक को वे सभी सेवाएं मिलनी चाहिए जिनके वे हकदार हैं।

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सोमवार को इस वीडियो को शेयर करते हुए गुप्ता ने कहा था कि सार्वजनिक सेवाओं में ऐसा व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए दवा विक्रेता का लाइसेंस कैंसल कर दिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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