राम मंदिर चंदा चोरी की जांच पर भड़के अरविंद केजरीवाल, एक नहीं गिनाईं कई कमियां!
राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर हैं। केजरीवाल ने कहा है कि इस्तीफे की आड़ में चंपत राय और डॉ अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। केजरीवाल ने एकबार फिर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि इस्तीफे की आड़ में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ श्रेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है।
केजरीवाल ने एक्स पर लिखा 'इस्तीफे की आड़ में चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाया जा रहा है। केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। चंदा चोरों को फांसी दो। और चंपत राय के आकाओं पर कार्रवाई कब होगी? जिनके इशारे पर वो काम करते थे। कल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी पुलिस रिमांड भी नहीं ली गई। उनसे कोई पुलिस पूछताछ नहीं हुई। उन्होंने चोरी का माल किसे पहुंचाया, किसके कहने पर चोरी कर रहे थे, बाकी चोरी का माल कहां है। कुछ नहीं पूछा गया।'
उन्होंने आगे कहा ‘इससे साफ जाहिर है की केवल खाना पूर्ति हो रही है। हफ्ते दस दिन में उनकी सबकी बेल करवा दी जाएगी। इस से साफ जाहिर है कि चंदा चोर पार्टी के टॉप के नेताओं के इशारे पर इतने सालों से चोरी चल रही है और अब सारा मामला रफा दफा किया जा रहा है।’
कल ही अयोध्य गए थे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार (26 जून) को अयोध्य राम मंदिर दर्शन किए थे। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला था। केजरीवाल ने एफआईआर को फर्जी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि महा डकैती में बड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
चंपत राय और अनिल मिश्रा दे चुके इस्तीफा
चंदा चोरी के इस सनसनीखेज मामले के उजागर होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। आपको बता दें कि शुरुआत में चंपत राय ने दावा किया था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जैसे-जैसे मामले की परतें खुलती गई सच ने सभी को हैरान कर दिया।
80 लाख रुपये नकदी जब्त की जा चुकी
आपको बता दें कि राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर कथित अनिमियतताओं से जुड़े इस मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में चंदा मैनेजमेंट सिस्टम में भारी लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करने का खुलासा किया है। आपको बता दें कि अबतक की कार्रवाई में 8 में से 6 आरोपियों से 80 लाख रुपये नकदी जब्त की जा चुकी है।
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