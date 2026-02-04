Hindustan Hindi News
Rahul Gandhi Calls BJP MP A Traitor Delhi minister says this is insult to sikhs
राहुल ने केंद्रीय मंत्री को कहा गद्दार: भड़के दिल्ली के मंत्री बोले- सिख सरदार है, कभी गद्दार नहीं हो सकता

संक्षेप:

यह घटना संसद के मकर द्वार के निकट घटी जहां मौजूदा बजट सत्र से निलंबर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बिट्टू परिसर में दाखिल हो रहे थे तभी राहुल कहते हैं कि देखिए यहां एक गद्दार चला आ रहा है...मेरे गद्दार मित्र, चिंता मत करो, वापस आ जाओ।'

Feb 04, 2026 03:31 pm IST
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बुधवार को लोकसभा परिसर में जुबानी जंग देखने को मिली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वायरल वीडियो में राहुल बिट्टू को 'माय ट्रेटर फ्रेंड' (गद्दार) कहते नजर आ रहे हैं तो वहीं बिट्टू पलटवार करते हुए राहुल को 'देश का दुश्मन' कह रहे हैं।

दो नेताओं की जुबानी जंग को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ये सिख समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा कि सिख सरदार है, वह कभी गद्दार नहीं हो सकता। उन्होंने गांधी परिवार को ही गद्दार करार दे दिया। सिरसा ने कहा ‘राहुल गांधी ने सिख मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, उन्हें गद्दार कहा, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह बयान बड़ा शर्मसार करने वाला है। सिख सरदार है, वह कभी गद्दार नहीं हो सकता।’

वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।

राहुल पर तुरंत कार्रवाई की मांग

लोकसभा स्पीकर से राहुल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने आगे कहा ‘अगर कोई गद्दार है, तो वो गांधी परिवार है। जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप-टैंकों से हमला किया, श्री अकाल तख्त साहिब को गिराया और बेकसूर सिखों के गले में टायर डालकर जिंदा जलाया। ये सिखों की तौहीन है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1980 के दशक का जहर आज भी कांग्रेस की मानसिकता में है।’

राहुल और बिट्टू के बीच आखिर हुआ क्या था?

यह घटना संसद के मकर द्वार के निकट घटी जहां मौजूदा बजट सत्र से निलंबर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बिट्टू परिसर में दाखिल हो रहे थे तभी राहुल कहते हैं कि देखिए यहां एक गद्दार चला आ रहा है...मेरे गद्दार मित्र, चिंता मत करो, वापस आ जाओ।' इस दौरान विपक्षी सांसद जमकर हंसने लगता है। वहीं राहुल पर पलटवार करते हुए बिट्टू ने कहा कि 'ये देश के दुश्मन हैं।' इस दौरान राहुल ने उनसे हाथ मिलाना चाहा लेकिन वे वहां से चले गए। मालूम हो कि बिट्टू कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे।

