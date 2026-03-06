दिल्ली के इन 10 इलाकों को जलभराव से मिलेगी मुक्ति! 177 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर, PWD मंत्री ने दी हरी झंडी
इन इलाकों के लोग सालों से भारी बारिश के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या झेल रहे हैं। 'ड्रेनेज मास्टर प्लान' के तहत ये प्रोजेक्ट्स दिल्ली के बरसाती नालों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और बारिश के पानी की निकासी को बेहतर करने का एक स्थायी समाधान हैं।
दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को कहा है कि रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय मंजूरी दी है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी के कुछ इलाकों में आधुनिक प्रीकास्ट आरसीसी ड्रेन तकनीक के जरिए जल निकासी नालियों का पुनर्निर्माण किया जाएगा जिससे जलभराव की समस्या खत्म होगी। न्यू ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए 177 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
प्रवेश वर्मा ने कहा, 'इस प्रोजेक्ट के तहत ज्ञान शक्ति मंदिर मार्ग, छोटू राम मार्ग, आजादपुर कैंप चौक कॉरिडोर, सुल्तानपुरी, रोहिणी, नांगलोई रोड, महाराजा अग्रसेन मार्ग और कई अन्य प्रमुख रास्तों को कवर किया जाएगा, यहां लंबे समय से जल निकासी की व्यवस्था को सुधारने की जरूरत थी।'
निकासी व्यवस्था को अपग्रेड किया जाएगा
प्रोजेक्ट के तहत सुलतानपुरी मेन रोड से जलेबी चौक और जगदंबा रोड के मुख्य रास्तों पर नालों का नए सिर से निर्माण किया जाएगा। वहीं रोहिणी सेक्टर-16 और सेक्टर-17 जैसे मुख्य रास्तों पर निकासी व्यवस्था को अपग्रेड किया जाएगा। मंत्री ने कहा, 'इन इलाकों के लोग सालों से भारी बारिश के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या झेल रहे हैं। 'ड्रेनेज मास्टर प्लान' के तहत ये प्रोजेक्ट्स दिल्ली के बरसाती नालों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और बारिश के पानी की निकासी को बेहतर करने का एक स्थायी समाधान साबित होंगे। जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार का फोकस सिर्फ पुनर्निर्माण पर ही नहीं बल्कि मौजूदा निकासी व्यवस्था को अपग्रेड करने पर भी है।
प्रोजेक्ट अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा
वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक काम की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इन प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा। काम तय समय पर पूरा हो इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इससे घनी आबादी वाले इलाकों में जलभराव की समस्या खत्म होगी और साथ ही जल निकासी भी पहले के मुकाबले बेहतर होगी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।