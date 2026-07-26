Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद BJP के निशाने पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत, सिरसा ने याद दिलाया पुराना वादा

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा न लेने पर आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि आप बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाती है।

Arvind kejriwal
दिल्ली सरकार में मंत्री सिरसा ने पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर आप को घेरा है।

छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री घर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं नीट-यूजी विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज अब पंजाब पहुंच गई है। बीते 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकार कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी अब अपने-अपने घर लौट चुके हैं। इस बीच बीजेपी पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एकबार फिर पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सिरसा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा ‘मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी से आज पूरा देश पूछ रहा है- पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब? कल तक जो मनीष सिसौदिया नैतिकता के नाम पर झूठी दहाड़ें मार रहे थे, आज वो पंजाब की लीक व्यवस्था पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर क्यों?’

ये भी पढ़ें:‘बच्चों ने ये मांगा ही नहीं था’… PM के एलान पर बुरी तरह भड़क उठे अरविंद केजरीवाल

इस्तीफा न लेने पर जताई कड़ी आपत्ति

उन्होंने साथ ही कहा 'आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला-चिल्लाकर बोल रहे थे कि हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री से इस्तीफा लेंगे। कल भी और परसों भी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से जब पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर इस्तीफा होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। कल जब भीड़ ने भी उनसे पूछा था कि आप अपने पंजाब के मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे? बड़े ही शर्म की बात है ये झूठे, बेइमानी, नौटंकीबाज और हमेशा ही अपनी गंदी राजनीति के लिए बच्चों का नुकसान करवाने वाली आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई।'

उन्होंने आगे कहा ‘जो चिल्ला-चिल्लाकर इस आंदोलन में कह रहे थे आज वो आपको कहीं दिखेंगे नहीं। इससे पता लगता है कि यह कितने बेइमानों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान में हिम्मत नहीं कि वे अपने मंत्री का इस्तीफा ले पाएं। बच्चों का भविष्य खराब किया गया और लाखों रुपये में वो पेपर बेचे गए। ये हजारों बच्चों के भविष्य के ऊपर तलवार लटकाने वाली आम आदमी पार्टी आज बेशर्मों की तरह भाग रही है। लेकिन हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं मांग रही।’

ये भी पढ़ें:प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच एक और पेपर लीक, अरविंद केजरीवाल का फूटा गुस्सा

पंजाब में इन परीक्षा गड़बड़ी का आरोप लगाया

मनजिंदर सिंह सिरसा ने इससे पहले पंजाब सरकार को घेरते हुए पेपर की लिस्ट जारी कर आरोप लगाया था कि नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) की परीक्षाएं, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ियां और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम-द्वारका से साउथ दिल्ली और IGI एयरपोर्ट जाना होगा आसान; परियोजना मंजूर
Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
dharmendra pradhan Cockroach Janta Party Delhi Government

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।