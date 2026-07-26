धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद BJP के निशाने पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत, सिरसा ने याद दिलाया पुराना वादा
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा न लेने पर आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि आप बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाती है।
छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री घर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं नीट-यूजी विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गूंज अब पंजाब पहुंच गई है। बीते 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकार कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी अब अपने-अपने घर लौट चुके हैं। इस बीच बीजेपी पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एकबार फिर पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सिरसा ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा ‘मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी से आज पूरा देश पूछ रहा है- पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब? कल तक जो मनीष सिसौदिया नैतिकता के नाम पर झूठी दहाड़ें मार रहे थे, आज वो पंजाब की लीक व्यवस्था पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर क्यों?’
इस्तीफा न लेने पर जताई कड़ी आपत्ति
उन्होंने साथ ही कहा 'आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला-चिल्लाकर बोल रहे थे कि हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री से इस्तीफा लेंगे। कल भी और परसों भी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से जब पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर इस्तीफा होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। कल जब भीड़ ने भी उनसे पूछा था कि आप अपने पंजाब के मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे? बड़े ही शर्म की बात है ये झूठे, बेइमानी, नौटंकीबाज और हमेशा ही अपनी गंदी राजनीति के लिए बच्चों का नुकसान करवाने वाली आम आदमी पार्टी आज हरजोत बैंस का इस्तीफा लेने से भाग गई।'
उन्होंने आगे कहा ‘जो चिल्ला-चिल्लाकर इस आंदोलन में कह रहे थे आज वो आपको कहीं दिखेंगे नहीं। इससे पता लगता है कि यह कितने बेइमानों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान में हिम्मत नहीं कि वे अपने मंत्री का इस्तीफा ले पाएं। बच्चों का भविष्य खराब किया गया और लाखों रुपये में वो पेपर बेचे गए। ये हजारों बच्चों के भविष्य के ऊपर तलवार लटकाने वाली आम आदमी पार्टी आज बेशर्मों की तरह भाग रही है। लेकिन हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं मांग रही।’
पंजाब में इन परीक्षा गड़बड़ी का आरोप लगाया
मनजिंदर सिंह सिरसा ने इससे पहले पंजाब सरकार को घेरते हुए पेपर की लिस्ट जारी कर आरोप लगाया था कि नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) की परीक्षाएं, कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ियां और पेपर लीक के मामले सामने आए हैं।
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