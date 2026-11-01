'दिवाली पर धरना-प्रदर्शन, क्रिसमस पर विदेश में छुट्टियां': भाजपा नेता कपिल मिश्रा बोले ये कांग्रेस का दोगलापन
भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि दीपावली के दौरान कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है जबकि क्रिसमस के समय विदेश में छुट्टियां मनाते हैं। मिश्रा ने विपक्ष की महारैली को लेकर यह तीखा हमला बोला है।
इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के रामलीला मैदान की महारैली पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने तीखा हमला बोला है। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्षी दल दीवाली में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि क्रिसमस पर विदेश में छुट्टियां मनाते हैं।
कपिल मिश्रा ने इसके साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के आरोपों की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार नहीं जब एसआईआर हो रहा है देश में यह 12 बार किया जा चुका है।
उन्होंने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा 'हमने अभी देखा एसआईआर का विषय लगभग पूरा ही आ गया है। देश में 12 बार हो चुका है जिसमें से 10 बार तो कांग्रेस सरकरों ने किया है। एसआईआर होना ही है चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन जानबूझकर झूठ फैलाया जा रहा है। क्योंकि ये अब वोट के माध्यम से सत्ता में नहीं आ सकते। इनको समझ आ चुका है। जनता इन्हें नकार चुकी है। और कोई वैकल्पिक राजनीति इनके पास नहीं है तो अब झूठ फैलाओं, नकली पार्टियां बनाओ। नकली विरोध प्रदर्शन करो। झूठे मुद्दे बनाओ, आग लगाओ।'
'क्रिसमस पर छुट्टियां और दीपावली पर धरना-प्रदर्शन'
कपिल मिश्रा ने आगे कहा 'अब आज दीपावली का त्योहार है। इस समय पर जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कभी क्रिसमस पर किया है इन्होंने ऐसा? तब तो देश से बाहर उड़कर गायब तो हर त्योहार की श्रद्धा रखो, अपने त्योहार की रखो तो हमारे त्योहार की भी रखो। आप क्रिसमस पर छुट्टी मनाते हो तो लोगों को दीपावली भी तो मनाने दो।
आपको बता दें कि दिल्ली के कारोबारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इस रैली को दीवाली के बाद तक के लिए टाल देने की अपील की थी। संगठन ने इसके पीछे तर्क दिया कि फेस्टिव सीजन चल रहा है इससे दिल्ली के 20 प्रमुख बाजारों में कारोबार पर असर पड़ सकता है। संगठन ने कहा है कि भारी संख्या में वाहन और लोग आएंगे जिससे 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि इससे व्यापार पर असर नहीं पड़ेगा।
क्यों आयोजित की गई रैली?
इंडिया ब्लॉक ने रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं और कथित 'वोट चोरी' के विरोध में रैली बुलाई है। रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव,राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी याद और टीएमसी समेत अलग-अलग विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं।
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