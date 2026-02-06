दिल्ली: ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी, क्या फायदे मिलेंगे; जाम प्रदूषण पर भी ‘स्ट्राइक’

संक्षेप: सरकार का लक्ष्य है कि इसके जरिए सभी परिवहन सेवाओं को एक साथ जोड़कर, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और शहर की बढ़ती आबादी की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार हो।

रेखा गुप्ता सरकार ने शहर की बढ़ती आबादी की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (DUMTA) और दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (DUTF) के गठन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया था।

परिवहन, शहरी विकास, वित्त, लोक निर्माण और योजना विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों वाला ये टास्क फोर्स जल्द मसौदा तैयार कर सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करेगा। टास्क फोर्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), दिल्ली परिवहन निगम (DTC), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) और भारतीय रेलवे जैसे प्रमुख नागरिक और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

परिवहन में तालमेल की कमी सरकार का लक्ष्य है कि इसके जरिए सभी परिवहन सेवाओं को एक साथ जोड़कर, ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और शहर की बढ़ती आबादी की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार हो। अभी दिल्ली में मेट्रो, बस, रेलवे, क्षेत्रीय रेल और फीडर सेवाएं अलग-अलग एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती हैं। मसलन मेट्रो का संचालन DMRC के जिम्मे है तो बसें DTC और क्लस्टर के पास हैं, सड़कों की देखरेखे PWD और MCD के पास है। सरकार का मानना है कि परिवहन व्यवस्था अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है जिससे तालमेल की कमी के वजह से योजना, निवेश और संचालन में दिक्कत आती है, जिसका सीधा असर नागरिकों पर पड़ता है।