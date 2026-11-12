दिल्ली में बिन मौसम होगी बरसात! ‘जहरीली’ हवा से निपटने के लिए अगले कुछ दिन में क्लाउड-सीडिंग की तैयारी
दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इस बीच दिल्ली में अगले कुछ दिनों में क्लाउड-सीडिंग (कृत्रिम बारिश) का एक नया ट्रायल किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं।
दिल्ली में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण राहत दिलाने के लिए शहर में कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में क्लाउड-सीडिंग (कृत्रिम बारिश) का एक और ट्रायल संभव है। यह ट्रायल आईआईटी कानपुर की मदद से किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया है कि ट्रायल की टाइमिंग मौसम की स्थितियों खास तौर पर बादलों में नमी की मात्रा पर निर्भर करेगी।
इस ट्रायल से जुड़े एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि 'हम तैयार हैं। सभी तैयारियां पूरी कर लगी गई हैं। हम यह ट्रायल तभी करेंगे जब बादलों में नमी का स्तर काफी ज्यादा होगा। अगर मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो फिर हम तुरंत ट्रायल शुरू कर देंगे।'
ट्रायल का क्या मकसद?
इस ट्रायल का मकसद क्लाउड-सीडिंग की संभावनाओं को तलाशना है जिससे राजधानी में बारिश के जरिए प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।
दिल्ली में 28 अक्टूबर 2025 को लगातार दो क्लाउड-सीडिंग ट्रायल किए गए थे। इस दौरान छोटे साइज के एयरक्राफ्ट के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड के कण हवा में छोड़े गए थे।
मौसम में बदलाव की तनकीक
आपको बता दें कि क्लाउड-सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की तकनीक है। इसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड के कण डाले जाते हैं जिसके रिएक्शन से माइक्रो फिजिकल प्रोसेस शुरू होता है और बर्फ के क्रिस्टल या फिर पानी की छोटी-छोटी बूंदें बनना शुरू होता है जिससे बारिश होने की संभावना बनती है। हालांकि पिछले ट्रायल से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बारिश नहीं हुई, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने इसके असर पर सवाल उठाए थे।
दिल्ली में गुरुवार को दिवाली के बाद सबसे ज्यादा AQI
दिल्ली में गुरुवार शाम को दिवाली के बाद सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) दर्ज किया गया। यह 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। न्यूज 18 के मुताबिक, गुरुवार शाम 5 बजे शहर का एक्यूआई 350 दर्ज किया गया जबकि दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 10 में एक्यूआई 400 के पार रहा। रोहिणी में सबसे ज्यादा 475 एक्यूआई जबकि आईआईटी दिल्ली में यह 472 रहा।
एक्यूआई को 6 श्रेणी में रखा जाता है
सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग