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इंटरनेट बंद, CP की दुकानों पर भी ताला; जंतर-मंतर पर होगा ऐक्शन? पुलिस ने क्या बताया

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर पर बच्चों पर बर्बर हमला करने की आशंका जताई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर स्थिति साफ कर दी है।

CJP Protest
जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। (ANI Photo/Sumit)

Cockroach Janata Party Protest Jantar Mantar: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दावा किया था कि सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एकबार फिर जंतर-मंतर के के 1.5 किलोमीटर के दायरे में आधीर रात तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दीं। विभाग की ओर से बताया गया है कि यह आदेश दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत जारी किया गया है। इसके साथ ही कनॉट प्लेस में गुरुवार को सभी दुकानें, ऑफिस और रेस्टोरेंट या होटल शाम 6.30 बजे से बंद करने की एडवाइजरी जारी की गई।

इस बीच दिल्ली पुलिस ने 'आप' नेता केजरीवाल के दावे के जवाब में 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "जैसा कि बताया जा रहा है, आज रात विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई करने की दिल्ली पुलिस की कोई योजना नहीं है। आपको (केजरीवाल) सलाह दी जाती है कि किसी भी भ्रामक/असत्यापित जानकारी को फैलाने या प्रसारित करने से बचें।"

केजरीवाल ने जताई कार्रवाई की आशंका

इससे पहले दिन में, केजरीवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “आज शाम 6:30 बजे से कनॉट प्लेस में सभी दुकानें बंद करने का आदेश और कड़ी सुरक्षा ! एम्बुलेंस की कतारें ! क्या केंद्र सरकार आज एक बार फिर जंतर-मंतर पर अपने छात्रों पर हमला कराएगी?”

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क्यों दी गई दुकानें बंद करने की सलाह?

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) ने क्षेत्र और उसके आसपास मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस के सभी दफ्तरों , दुकानों और रेस्तरां को गुरुवार शाम 6:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद करने की सलाह दी।

व्यापारी संघ ने क्या कहा?

व्यापारी संघ ने कहा कि यह निर्णय न दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की टेलीफोन पर बातचीत के बाद लिया गया। उन्होंने कहा था कि कनॉट प्लेस में सभी दुकान, शोरूम, दफ्तर, होटल या रेस्टोरेंट को शाम 6:30 बजे तक बंद हो जाने चाहिए।

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20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुआ था लाठीचार्ज

कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च किया था। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद की ओर कूच किया था। इस दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए तो वहीं बताया जाता है कि 40 से 50 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं।

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कल देश के हर जिले में प्रदर्शन करेगी कॉकरोच पार्टी

कॉकरोच जनता पार्टी ने 24 जुलाई को देशभर के हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी ने इस अभियान का नारा 'हर जिला, एक दिन, एक मांग' रखा है। पार्टी ने बड़ी संख्या में छात्रों और आम नागरिकों को इस प्रदर्शन से जुड़ने की अपील की है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

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