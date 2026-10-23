दिल्ली में अचानक प्रदर्शन की आशंका, CAPF की 273 कंपनियों की तैनाती फिर बढ़ाई गई
दिल्ली में अचानक प्रदर्शन की आशंका के बीच CAPF की 273 कंपनियों की तैनाती फिर बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर तैनाती की अवधि को बढ़ा गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजनीतिक और अन्य समूहों की ओर से अचानक प्रदर्शन किए जाने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 273 कंपनियों की तैनाती दूसरी बार बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
इस महीने की शुरुआत में कॉकराच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर इन कंपनियों को दिल्ली बुलाया गया था। इस दौरान 10 अक्टूबर के सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान 7 हजार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था।
दिल्ली पुलिस की सिफारिश पर बढ़ाई गई तैनाती
सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस और संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनाती का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर तैनाती की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने कहा कि अक्टूबर के मध्य में भी इसी तरह तैनाती की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी।
‘अचानक प्रदर्शन किए जाने की आशंका है’
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने मंत्रालय को सूचित किया था कि शहर के विभिन्न ''संवेदनशील'' स्थानों पर राजनीतिक और अन्य संगठनों की ओर से अचानक प्रदर्शन किए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों की तैनाती की अवधि बढ़ाना जरूरी था।
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
273 कंपनियों में से 125 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की
दिल्ली में स्थानीय पुलिस के साथ तैनात रहने वाली 273 कंपनियों में से 125 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की हैं, जिनमें महिला कर्मियों की 20 इकाइयां शामिल हैं। इसके अलावा, 20 कंपनियां रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), 46 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), 39 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), 31 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और 12 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की हैं।
एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए 9 अक्टूबर को दिल्ली के कुछ हिस्सों में कॉकराच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद विपक्षी दलों ने भी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किए। कॉकराच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 16 अक्टूबर को 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन भी किया था।
विरोध प्रदर्शन वाली जगह की सूची से जंतर-मंतर डिनोफिटाई
आपको बता दें कि जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन वाली जगह की सूची से डिनोफिटाई किया जा चुका है। सरकार के इस फैसले का भी काफी विरोध किया जा रहा है।
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