'मोदी ने झालमुड़ी खाकर मेरी कुर्सी छीन ली'... इन्फ्लुएंसर ने ममता बन ली चुटकी, VIDEO

'मोदी ने झालमुड़ी खाकर मेरी कुर्सी छीन ली'... इन्फ्लुएंसर ने ममता बन ली चुटकी, VIDEO
बीजेपी 192 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 94 विधानसभा सीट पर आगे है। वहीं हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सत्ता से पिछड़ती नजर आ रही हैं। राज्य में ममता बनर्जी का ‘वर्चस्व’ खत्म होने की कगार पर है, जबकि बीजेपी शानदार बढ़त बनाए हुए है। रुझान भाजपा को दो-तिहाई बहुमत की ओर ले जा रहे हैं। यदि यह बढ़त अंतिम नतीजों में बदली, तो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनना तय है।
इस बीच दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मिमिक्री आर्टिस्ट रतन रंजन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वेश धारण करके दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में 'झालमुड़ी' (मशहूर बंगाली स्नैक) की थाली लेकर पहुंचे।
ममता बनर्जी की मिमिक्री की
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ममता बनर्जी की मिमिक्री की है। इस दौरान आर्टिस्ट ने भी कहा कि ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में 'खेल खत्म' हो चुका है। इन्फ्लुएंसर ने मिमिक्री करते हुए कहा 'बंगाल में खेल खत्म हो चुका है। इस बार बंगाल में हिंदू जाग गया है। उन्होंने दीदी के साथ ही खेल कर दिया है। बंगाल की जनता ने कह दिया है कि उन्हें इस बार दीदी नहीं चाहिए, उन्हें अमित दादा और मोदी दादा चाहिए।
रंजन ने मुख्यमंत्री की नकल उतारते हुए कहा 'मोदी जी बंगाल गए और उन्होंने 'झालमुड़ी' खाई। उन्होंने झालमुड़ी खाई और मेरी कुर्सी छीन ली। मैंने अपनी कुर्सी खो दी है।'
इन्फ्लुएंसर ने अपने मिमिक्री के अंदाज में आगे कहा, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ख्याल कौन रखेगा? मेरी कुर्सी मुझे वापस दे दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं हार गई हूं लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे लेकर भाग जाऊंगी।'
अरविंद केजरीवाल की भी करते हैं मिमिक्री
आपको बता दें रतन रंजन अक्सर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद करेजरीवाल की भी मिमिक्री करते हुए भी नजर आते रहते हैं। रंजन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
बंगाल में बीजेपी बहुमत से काफी आगे
आपको बता दें कि बीजेपी 210 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 71 विधानसभा सीट पर आगे है। दो सीटों पर लेफ्ट फ्रंट तो 1 सीट पर अन्य आगे है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार पिछली बार टीएमसी को 213 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2016 में टीएमसी ने 211 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 3 ही सीट मिली थीं।
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