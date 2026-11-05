दिल्ली में दिवाली छठ के बाद कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी! 'बेहद खराब' लेवल पर AQI
दिल्ली में एक्यूआई 'बेहद खराब' लेवल पर पहुंच चुका है। इस बीच दिल्ली में दिवाली छठ के बाद कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी है। बीते दो हफ्तों के दौरान क्लाउड सीडिंग के दो परीक्षण भी किए जा चुके हैं।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते रेखा गुप्ता सरकार दिवाली और छठ पूजा के बाद शहर में कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) कराने की तैयारी में है। बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने बीते दो हफ्ते के दौरान कृत्रिम बारिश के दो परीक्षण भी किए हैं जिसके जरिए मौसम की स्थितियों का आकलन किया गया और कृत्रिम बारिश के संभावित प्रभावों का पता लगाया गया।
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक, दिल्ली सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) की मदद से दिवाली और छठ पर्व के बाद और परीक्षण करवा सकती है।
कई स्टडी में पता चला है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए धूल और धुएं में मौजूद कणों को बारिश के जरिए जमीन पर लाया जा सकता है जिससे वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इसके रिजल्ट उस समय के मौसम की स्थितियों और आस-पास के पर्यावरण पर निर्भर करते हैं।
बीते साल भी किए थे परीक्षण
दिल्ली सरकार ने बीते साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान क्लाउड सीडिंग के परीक्षण किए थे। हालांकि इससे जमीनी स्तर पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिले थे। इन परीक्षण से बारिश नहीं हुई थी।
क्या है क्लाउड सीडिंग?
आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग मौसम में कृत्रिम बदलाव किया जाता है। इस तकनीक के जरिए सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल को बादलों के बीच छोड़ा जाता है, और फिर ये बारिश की संभावना को बढ़ाते हैं। दरअसल ये केमिकल बादलों में पानी की बूंदों या बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़े बनाते हैं, जिससे बारिश करवाने में मदद मिलती है। यह मौसम को बदलने की एक सुरक्षित तकनीक मानी जाती है।
बीते साल आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू
आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच 25 सितंबर, 2025 को एक एमओयू पर सहमति बनी थी जिसके बाद से ही क्लाउड सीडिंग के ट्रायल किए जा रहे हैं।
'बेहद खराब' श्रेणी दर्ज की गई है दिल्ली की हवा
दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 367 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत से ही पॉल्यूशन में बढ़ोत्तरी होने लगती है। वहीं बीते कुछ साल से तो दिवाली के दौरान तो इसमें उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। सरकार ने और भी सख्त कदम उठाए हैं जैसे ग्रैप के तहत बीएस-6 मानक से कम वाले वाहनों के एंट्री पर रोक लगाई गई है।
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