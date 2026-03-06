Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पीतमपुरा: मुसीबत टालने के नाम पर चलवाए 151 कदम, फिर 'फर्जी बाबा' ने कर दिया ज्वैलरी पर हाथ साफ

Mar 06, 2026 04:20 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला और उसके परिवार को झांसा दिया कि एक विशेष पूजा से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसने दोनों (बुजुर्ग महिला और तीसरा शख्स) को अपने साथ 151 कदम चलने को कहा।

पीतमपुरा: मुसीबत टालने के नाम पर चलवाए 151 कदम, फिर 'फर्जी बाबा' ने कर दिया ज्वैलरी पर हाथ साफ

दिल्ली के पीतमपुरा में एक व्यक्ति ने ज्योतिष बनकर 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से सोने के गहने ठग लिए। पुलिस ने आरोपी ‘बाबा’ को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने महिला को यह कहकर ठगा कि वह उनकी सारी समस्याओं का हल जानता है। आरोपी का नाम मिथुन है और पुलिस ने उसके पास से सोने की ज्वैलरी रिकवर की है।

पुलिस के मुताबिक ये घटना 3 मार्च की है जब शिकायकर्त महिला राज रानी पास के एक घर में काम खत्म करने के बाद पीतमपुरा स्थित अपने आवास पर लौट रही थीं। जब वह सुबह करीब साढ़े 11 बजे टाटा पावर एनडीपीएल के पास पहुंची तो एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया और खुद को ज्योतिष बताया। इसके थोड़ी ही देर बाद एक और शख्स आया और बुजुर्ग महिला का विश्वास जीतने के लिए ज्योतिष से अपनी समस्याओं का हल मांगने लगा। महिला को भी ये देख विश्वास हुआ कि ज्योतिष उनकी भी समस्या का हल जानते हैं।

फुट ओवरब्रिज के नीचे ले गए

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला और उसके परिवार को झांसा दिया कि एक विशेष पूजा से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसने दोनों (बुजुर्ग महिला और तीसरा शख्स) को अपने साथ 151 कदम चलने को कहा। चलते-चलते वे तीनों एक पुलिस बूथ के सामने स्थित फुट ओवरब्रिज के नीचे पहुंच गए। वहां उस कथित 'ज्योतिष' ने महिला से कहा कि पूजा पूरी करने के लिए उन्हें अपना सोने का लॉकेट और कान की बालियां दूसरे व्यक्ति को सौंपनी होंगी। पुलिस के मुताबिक महिला उन दोनों की बातों में आ गईं और अपने गहने दे दिए, जिसके तुरंत बाद वे दोनों वहां से फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:विधानसभा ने केजरीवाल की मांग ठुकराई, आप प्रमुख की अज्ञानता पर आश्चर्य जताया
ये भी पढ़ें:दिल्ली में सड़क खुदाई से पहले मिलेगा अलर्ट, CBuD ऐप पर जानकारी देना हुआ जरूरी
ये भी पढ़ें:अमेरिका में बजाया डंका, अब दिल्ली चलाएंगे, जानें कौन हैं नए LG तरनजीत सिंह संधू

पहले भी कई ठगी को अंजाम दे चुका आरोपी

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले और आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही। जांच में सामने आया कि फर्जी ज्योतिष बनकर लोगों को ठगने वाला आरोपी पहले भी कई ठगी को अंजाम दे चुका है। पूछताछ के दौरान उसने कुबूल किया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला को ठगी का शिकार बनाया था। उसने बताया कि महिला को ठगने के लिए ज्योतिष बनने का नाटक रचा था ताकि वह खुद अपने गहने उन्हें सौंप दे। पुलिस के मुताबिक मामले में दूसरे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।