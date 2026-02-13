Hindustan Hindi News
पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर: कमरुद्दीन के जाल में ऐसे फंसते थे बेगुनाह, घर से तंत्र-मंत्र के कई सामान बरामद

Feb 13, 2026 06:47 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
आउटर दिल्ली डीसीपी सचिन शर्मा ने इस केस पर जो जानकारी दी है वह भी काफी हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा है कि कमरुद्दीन लोगों को पैसे डबल करने का लालच देता था और उसके पास से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिनका इस्तेमाल वह अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए करता था।

दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस की जांच में गिरफ्तार तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन की गतिविधियों के बारे में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आउटर दिल्ली डीसीपी सचिन शर्मा ने इस केस पर जो जानकारी दी है वह भी काफी हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा है कि कमरुद्दीन लोगों को पैसे डबल करने का लालच देता था और उसके पास से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिनका इस्तेमाल वह अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए करता था।

सचिन शर्मा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा 'अपराधी (कमरुद्दीन) अलग-अलग बीमारियों की नकली दवाइयां बेचकर लोगों को धोखा देता था और यही उसका तरीका था। हमने उसके पास से कई ऐसी चीजें बरामद की हैं जिनका इस्तेमाल वह पीड़ितों को धोखा देने और गुमराह करने के लिए करता था। इसके अलावा, वह लोगों को पैसे डबल करने वाली धोखाधड़ी वाली स्कीमों में भी फंसाता था। जांच के दौरान, हमें उसके संपर्क में कई लोग मिले। मैं सभी से जोर देकर कहता हूं कि ऐसे धोखेबाजों के झांसे में न आएं। इन स्कैम से खुद को बचाने के लिए अलर्ट और सावधान रहें।'

क्या है पूरा मामला?

रविवार दोपहर को रणधीर (76), शिव नरेश सिंह (47) और लक्ष्मी देवी (40) एक कार के अंदर मृत पाए गए थे, जिसमें रणधीर चालक की सीट पर और अन्य दो पीछे की सीट पर बैठी हुई अवस्था में थे। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि ड्राइवस सीट के बगल वाली सीट पर बैठने की बजाय वह खाली क्यों थी। पुलिस को शक हुआ कि कार में कोई चौथा शख्स भी सवार था जो कि बाद में मौका देखकर फरार हो गया।

पुलिस ने ऐसे गिरफ्त में लिया

पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कमरुद्दीन को उसी दिन ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे हुए देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने मृतकों की कॉल डिटेल्स (सीडीआर) की जांच की तो एक फोन नंबर पर शक हुआ जिसकी लोकेशन गाजियाबाद स्थित लोनी थी। इसी दौरान एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में पॉलीथिन लिए एक गली में पैदल चलता हुआ दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर के आधार पर इस फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया गया।

जांच में सामने आया कि वह कथित तौर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी हत्याएं कर चुका है। पुलिस ने पहले तो आरोपी बाबा के खिलाफ धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 123 (अपराध करने के इरादे से जहर देना) भी जोड़ दी है।

