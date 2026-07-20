राहुल गांधी ने जिन्हें लगाया था गले, उस शख्स ने तुड़वाया अभिजीत दीपके का अनशन; कौन?
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपना अनशन तोड़ दिया है। दीपके का अनशन उस शख्स ने तुड़वाया है जिसे हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर गले लगाया था।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को अपना अनशन खत्म कर दिया। दीपके ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से जबरन उठाए जाने के बाद अनशन शुरू किया था। दीपके का अनशन कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली नीट अभ्यर्थी रिया थापा के पिता ने तोड़ा। यह जानकारी खुद कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल के जरिए दी गई है। वहीं वीडियो भी सामने आए है जिसमें रिया थापा के पिता दीपके का अनशन तुड़वाते नजर आ रहे हैं।
रिया थापा के पिता को हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर गले लगाया था। अपनी बेटी की कथित आत्महत्या के बारे में बताते हुए वे मंच पर ही फूट-फूटकर रोने लगे थे। राहुल ने इसके बाद उन्हें गले लगाकर शांत किया था।
उत्तरखंड दौरे पर मिले थे
दरअसल राहुल गांधी उत्तरखंड दौरे पर पहुंचे थे। यहां बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में पेपर लीक पर छात्रों से बातचीत की थी। कार्यक्रम में मंच पर रिया के पिता को उनके साथ हुई त्रासदी के बारे में बताने के लिए बुलाया गया था। इस दौरान रिया के पिता ने बताया था कि मेरी बेटी नीट एग्जाम देकर आई तो बहुत खुश थी मगर कुछ दिन बात उसे पता चला कि पेपर लीक हो गया है। इस दौरान वह काफी दुखी रहने लगी। वह कहती थी कि हम साल भर मेहनत करते हैं और फिर ये सब देखना पड़ता है। वह एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली से भी काफी नाखुश थी।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बेबस पिता की पूरी बात सुनने के बाद कहा कि कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एजुकेशन सिस्टम पेपर लीक में शामिल है। 'भ्रष्ट सिस्टम' के वजह से पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। किसी भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई या फिर किसी को भी सजा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों पर किसी का भी 'नियंत्रण' नहीं होना चाहिए और यह स्वतंत्र होने चाहिए। राहुल ने कहा था कि'पैसे और रसूख वाले एक फीसदी छात्र पेपर लीक करवा रहे हैं जिसका खामियाजा 99 फीसदी ईमानदार और गरीब छात्रों को भुगतना पड़ता है।
संसद के बेहगद नजदीक पहुंचे प्रदर्शनकारी
कॉकरोच जनता पार्टी का 'चलो संसद' मार्च जारी है। इस दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज और आंसू गैस से नियंत्रित कर रही है। प्रदर्शनकारी संसद भवन के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। एहतियात के तौर पर संसद का मेन गेट बंद कर दिया गया है।
क्या मांग कर रहे प्रदर्शकारी?
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।