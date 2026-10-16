दिल्ली में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम कटने पर फॉर्म-6 भरने की अनुमति, झूठा घोषणापत्र को कहा गलतफहमी
याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियां बहाल की जाएं। नाम में सुधार या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-8 भरने की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि उन्हें पुराने पते से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था, जिसके कारण वे गणना फॉर्म नहीं भर सके।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गणना प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने के कारण मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मतदाता भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के सुझाव के अनुसार फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उच्च न्यायालय ने यह आशंका भी गलतफहमी करार दी कि फॉर्म-6 जमा करने पर उन्हें गलत घोषणा करने के आरोप का सामना करना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित आवेदनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अदिति चौधरी की बेंच दो ऐसे मतदाताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिनके नाम दिल्ली में एसआईआर के दौरान गणना प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मतदाता सूची से हटा दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग की उस प्रक्रिया को चुनौती दी है, जो एसआईआर के दौरान गणना में शामिल नहीं हो पाए मौजूदा मतदाताओं के लिए निर्धारित की गई।
याचिकाकर्ताओं ने क्या मांग की?
याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियां बहाल की जाएं। नाम में सुधार या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-8 भरने की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि उन्हें पुराने पते से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था, जिसके कारण वे गणना फॉर्म नहीं भर सके। अंततः मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए गए। उन्होंने नए सिरे से नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरने की आवश्यकता पर आपत्ति जताई। निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश स्थाई वकील संजय वशिष्ठ ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत फॉर्म-6 जमा करके अपनी शिकायत का समाधान करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं में से एक को इस प्रक्रिया में सहायता देने की पेशकश की थी। हालांकि व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए संबंधित याचिकाकर्ता ने इस सुझाव का विरोध किया। उनका तर्क था कि फॉर्म-6 जमा करना गलत घोषणा करने के समान होगा। इसके लिए उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। पीठ ने इस आशंका को खारिज करते हुए कहा कि फॉर्म-6 जमा करने का सुझाव निर्वाचन आयोग के स्थाई वकील ने निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के निर्देशों के आधार पर दिया है।
चाहे तो फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं: कोर्ट
बेंच ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता नंबर-1 की यह आशंका कि उन पर गलत घोषणा करने का आरोप लगाया जाएगा, गलतफहमी पर आधारित है। इन टिप्पणियों के साथ बेंच ने याचिका की कार्यवाही समाप्त की। बेंच ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहें तो फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं और उनके आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।
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