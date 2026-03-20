धधकती आग में भी नहीं छोड़ा मां का साथ, एकसाथ मिले दोनों के शव; रुला देगी पालम अग्निकांड की ये कहानी
हिमांशी आखिरी समय तक मां को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए संघर्ष किया जबकि परिवार के अन्य सदस्य ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर मदद की गुहार लगा रहे थे। रिश्तेदारों के मुताबिक लाडो घर से बाहर कम ही निकलती थीं।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम में भीषण आग में नौ लोगों की जान चली गई। वहीं भागने की कोशिश में तीन अन्य लोग घायल हो गए थे। आग बुधवार तड़के करीब 6.15 बजे चार लगी थी। हादसे के दौरान 22 वर्षीय हिमांशी ने अपनी 70 वर्षीय बुजुर्ग मां लाडो कश्यप का अंत तक साथ नहीं छोड़ा। मां और बेटी ने लगातार संघर्ष किया मगर जब उन्हें एहसास हुआ कि अब आग उनके नजदीक है तो दोनों ने एक कमरे में ही अंतिम सांस लेने का फैसला लिया।
परिजनों के मुताबिक लाडो और हिमांशी इमारत की दूसरी मंजिल में रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर आग तेजी से फैली तो मां ऊपर चढ़ने में असमर्थ थीं। उन्होंने बताया कि मां को देखकर हिमांशी ने भी साथ ही रुकने का फैसला किया। जैसे-जैसे आग फैलती गई, दोनों बचने के लिए बाथरूम में घुस गईं।
अंगुठी से उसके शव की पहचान
रिश्तेदारों ने बताया कि दुकान में रखे कॉस्टमेटिक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आग ने बाथरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाद में दमकल विभाग को दोनों के शव एकसाथ ही मिले। हिमांशी की अंगुठी से उसके शव की पहचान हुई।
लाडो घर से बाहर कम ही निकलती थीं
हिमांशी आखिरी समय तक बुजुर्ग मां को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए संघर्ष किया जबकि परिवार के अन्य सदस्य ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर मदद की गुहार लगा रहे थे। रिश्तेदारों के मुताबिक लाडो घर से बाहर कम ही निकलती थीं। हादसे के वक्त उनके पति गोवा में थे। इमारत अब काली पड़ चुकी है और अंदर से खोखली हो चुकी है।
सटीक कारण का पता लगाया जा रहा
बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट हासिल होने के बाद ही आग लगने के सटीक कारण का पता लग सकेगा। पुलिस ने ने आशंका जताई है कि हादसे में ज्यादात्तर लोगों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हो सकती है। दिल्ली सरकार ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही तकों के परिजन को दस दस लाख वित्तीय मदद देने की एलान किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दमकल की सीढ़ियां काम नहीं कर रही थीं वरना कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। गुरुवार को शोक सभा के दौरान तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोंकझोंक देखने को मिली थी।
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