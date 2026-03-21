पालम अग्निकांड: शोकसभा में BJP विधायक पर चले लात घूंसे और थप्पड़? AAP नेता सौरभ भारद्वाज क्या बोले
पालम इलाके में बुधवार को भीषण आग लग गई थी, इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, मृतकों में तीन बच्चे भी हैं। घायलों का ईलाज जारी है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दमकल की गाड़ियां समय से नहीं पहुंची वरना लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
पालम अग्निकांड पर आम आदमी पार्टी (आप) रेखा गुप्ता सरकार पर लगातार हमलावर है। शोकसभा के दौरान तो बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी और आप नेता सौरभ भारद्वाज के बीच तीखी नोंकझोंक भी देखने को मिली थी। बीजेपी विधायक का कहना है शोकसभा के दौरान हुए हंगामे के दौरान उन्हें लात घूंसा और थप्पड़ मारा गया।
सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स अकाउंट पर कुलदीप का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कुलदीप कहते नजर आ रहे हैं कि ‘मेरे साथ उसने झगड़ा किया। एक लात मारी और थप्पड़ मारा। हम तो सुबह से शोकसभा में बैठे हैं उनसे पूछिए कि उन्हें क्या दिक्कत है।’
सौरभ भारद्वाज ने किया पलटवार
आप नेता ने विधायक के दावे पर एक्स पर लिखा ‘मुझे आप पर तरस आता है क्योंकि आपके बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं कि उन्हें पीटा गया, लात मारी गई और थप्पड़ मारे गए। बीजेपी के लोगों को एक साथ बैठकर एक साझा झूठा प्रोपेगेंडा तय कर लेना चाहिए और फिर उसी बात पर टिके रहना चाहिए। वरना तुम सब जोकर लगते हो।’
9 लोगों की दर्दनाक मौत, घायलों का ईलाज जारी
गौरतलब है कि पालम इलाके में बुधवार को भीषण आग लग गई थी, इस घटना में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का ईलाज जारी है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दमकल की गाड़ियां समय से नहीं पहुंची वरना लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि दमकल की एक गाड़ी जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसकी हाइड्रोलिक सीढ़ी ही नहीं खुली जिससे रेसक्यू में और देरी हुई।
अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे
शोकसभा में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सौरभ के साथ पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ‘पालम में पीड़ित परिवार से मिलने गया था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमें मिलने से रोका, बदसलूकी की, कुर्सियां फेंकीं। सरकार की नाकामी और लापरवाही ने 9 लोगों की जान ले ली। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट तक नहीं खुली, लोग घंटों मदद के लिए पुकारते रहे और तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया और ऊपर से शोक संतप्त परिवार के घर पर ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है।’
जांच एजेंसियों ने बिल्डिंग का निरीक्षण किया
आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को जांच एजेंसियों ने बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया। जल्द इसका पता लगा लिया जाएगा कि आग लगने की वजह क्या थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आग शार्ट सर्किट से लगी थी।
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