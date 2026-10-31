सिर्फ महाभियोग ही नहीं, जेल भी जाओगे; मॉक संसद से नेहा बोरा ने CEC ज्ञानेश कुमार को दी चेतावनी
मॉक संसद में शामिल हुईं आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने CEC ज्ञानेश कुमार को दी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश सिर्फ महाभियोग का ही सामना नहीं करेंगे बल्कि उन्हें जेल भी जाना होगा।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा शनिवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से राजधानी में आयोजित 'मॉक संसद' में शामिल हुईं। नेहा इस दौरान सांसदों के बीच थीं और उन्हें भी बोलने का मौका मिला।
नेहा बोरा ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा पेश किए 'जन महाभियोग' प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया। अपने भाषण में नेहा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सिर्फ महाभियोग ही नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें जेल में जाना होगा।
नेहा बोरा ने सोची समझी साजिश बताया
नेहा बोरा ने कहा कि फॉर्म-6 में संशोधन युवाओं को मताधिकार से वंचित करने की सोची समझी साजिश है जिससे युवा वोटर्स को वोटिंग से रोका जा सके। आइसा अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इलेक्शन प्रॉसेस में किया जा रहे बदलाव का असर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले वोटर्स पर पड़ सकता है।
मनी कंट्रोल के मुताबिक नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में हेरफेर और टेक्नॉलजी का इस्तेमाल कर अनियमितताओं को छिपाना संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग है। नेहा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को अंजाम देने कि लिए सॉफ्टेवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।
आइसा अध्यक्ष ने दी खुली चेतावनी
आइसा अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए आगे कहा ‘आपके खिलाफ सिर्फ महाभियोग ही नहीं चलेगा, बल्कि जेल भी जाना होगा।’
1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली
आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन कल यानी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' नाम से बड़ी रैली करने वाला है। रैली से ठीक पहले इस 'मॉक संसदट का आयोजन हुआ है। इसमें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेता मौजूद थे।
बीते कई दिनों से लगातार हमलावर है विपक्ष
आपको बता दें कि बीते कई दिनों से विपक्ष के देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर लगातार हमलावर है। नेहा बोरा लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही हैं।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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