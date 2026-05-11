‘रास्ता रोका और कपड़े फाड़े’… नेहरू प्लेस में नॉर्थ ईस्ट महिलाओं के साथ होटल के बाहर बदसलूकी
पुलिस ने आरोपियों की धर पकड़ के लिए अबतक आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और घटना के दौरान आस-पास मौजूद गवाहों और राहगीरों से भी पहचान की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं।
दिल्ली में एकबार फिर नॉर्थ-ईस्ट की महिलाओं के साथ छेड़छाड और मारपीट का मामला सामने आया है। ताजा मामला नेहरू प्लेस इलाके का है जहां 10 मई को सुबह करीब साढ़े 6 बजे ये घटना हुई। पुलिस का कहना है मामले में आरोपियों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि यह मामला 10 मई की सुबह करीब साढ़े 6 बजे होटल के बाहर एक चाय की दुकान के पास का है। पुलिस के अनुसार, कालकाजी पुलिस स्टेशन में सुबह करीब 7 बजे इस संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और वहां पर दो महिलाएं मिलीं। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘शुरुआती जांच से पता चला है कि महिलाओं पर कथित तौर पर कुछ पुरुषों ने अपमानजनक टिप्पणियां कीं और गालियां भी दीं। ये कहासुनी बाद में मारपीट में तब्दील हो गई।’
महिलाओं ने घटना को लेकर क्या कहा?
महिलाओं ने आरोप लगाया कि वे होटल के बाहर चाय पी रही थीं, तभी दो पुरुषों ने उन्हें देखकर फब्तियां कसनी शुरू कर दीं। जल्द ही, कथित तौर पर कुछ और पुरुष भी इसमें शामिल हो गए, जिससे बहस शुरू हो गई जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। अधिकारी ने बताया, 'शिकायतकर्ता महिलाओं में से एक ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां भी कीं। वहीं दूसरी महिला ने आरोप लगाया कि घटनास्थल से निकलने की कोशिश करते समय उस पर बांस की लाठी से हमला किया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर उनका रास्ता भी रोका और मामले का खुलासा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी।
अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज
अधिकारी ने बताया कि 'पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचते ही दोनों महिलाओं को मेडिकल जांच के लिए एम्स ले जाया गया। कालकाजी पुलिस स्टेशन में बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत 10 मई को मामला दर्ज किया गया है और तुरंत जांच शुरू कर दी गई है।' पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को बताया कि अगर आरोपियों को उनके सामने लाया जाएगा तो वे उनकी पहचान कर लेंगी।
पुलिस ने अबतक क्या-क्या किया?
पुलिस ने आरोपियों की धर पकड़ के लिए अबतक आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और घटना के दौरान आस-पास मौजूद गवाहों और राहगीरों से भी पूछताछ की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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