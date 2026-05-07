'सरके चुनर' विवाद: नोरा फतेही ने महिला आयोग से मांगी माफी, अनाथ बच्चियों के एजुकेशन का खर्च उठाएंगी
नोरा फतेही ने इस मामले पर संक्षेप में अपनी बात रखी और एक मशहूर हस्ती और कलाकार के रूप में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। नोरा ने कहा ‘एक कलाकार होने के नाते, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए माफी मांग ली है।
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही गुरुवार (7 अप्रैल) को फिल्म 'केडी द डेविल' के कथित अश्लील बोल के गाने 'सरके चुनर' से संबंधित मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के सामने पेश हुईं। एक्ट्रेस ने महिला आयोग से लिखित में माफी मांगी है और साथ ही कहा है कि वे कुछ अनाथ बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाएंगी। महिला आयोग ने उन्हें इस मामले में समन जारी किया था।
नोरा फतेही ने इस मामले पर संक्षेप में अपनी बात रखी और एक मशहूर हस्ती और कलाकार के रूप में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। नोरा ने कहा ‘एक कलाकार होने के नाते, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए माफी मांग ली है। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस विवाद के बाद, मैंने अनाथ लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठाने का फैसला किया है।’ राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में नोरा फतेही को तलब किया था और वह आज सुबह 11:30 बजे आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा था।
गाने पर लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया
आपको बता दें कि 'सरके चुनर' गाने का हिंदी वर्जन 15 मार्च को यूट्यूब पर जारी किया गया था, लेकिन इसके अश्लील फिल्मांकन और गाने के बोल पर लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया। भारी विरोध को देखते हुए मेकर्स ने इसे यूट्यूब से तो हटा दिया, पर अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यह प्रसारित होता रहा। इस मामले पर फिल्म के गीतकार, गायक और निर्देशक ने भी माफी मांगी थी। 'केडी द डेविल' मूल रूप से एक कन्नड़ फिल्म है, जिसे हिंदी समेत चार अन्य भाषाओं में डब किया गया है।
पिछले महीने संजय दत्त भी हुए थे पेश
पिछले महीने, अभिनेता संजय दत्त भी फिल्म 'केडी द डेविल' के गाने को लेकर हुए विवाद के सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए थे और समाज को हुई किसी भी क्षति के लिए खेद जताते हुए लिखित माफीनामा दिया था। संजय दत्त ने 50 आदिवासी लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आगे से वे ऐसी कोई भी फिल्म नहीं करेंगे जिसमें महिलाओं की भावनाओं को ठेंस पहुंचे।
ऐसे कंटेट पर महिला आयोग की सख्ती
ऐसे कंटेंट के प्रति महिला आयोग का रवैया बेहद कड़ा नजर आ रहा है। आयोग ने आपत्ति जताई है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर परोसी जा रही किसी भी अनुचित सामग्री पर लगाम लगाने के लिए वे सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
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