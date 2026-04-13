नोएडा से फरीदाबाद तक सैलरी वाला शोर, पड़ोस में हिंसा के बाद दिल्ली में भी अलर्ट
नोएडा में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अशांति को फैलने से रोकने के लिए नोएडा को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर पुलिस की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है।
नोएडा में वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। श्रमिकों के प्रदर्शन के वजह से कई जगह जाम लग गया जिससे नोएडा से दिल्ली आने वाले और दिल्ली से नोएडा जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 60 और फेस-2 में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई है। वहीं फरीदाबाद में भी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं।
नोएडा में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अशांति को फैलने से रोकने के लिए नोएडा को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर पुलिस की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है।
कड़ी निगरानी रखी जा रही
वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मुख्य सड़कों और नोएडा से सटे इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन की आड़ में शहर में प्रवेश न कर सके।
पुलिस का क्या कहना है?
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क और चौकस है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कानून-व्यवस्था भंग करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सीमा चौकियों पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम और अर्धसैनिक बलों सहित स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है।’
लगा भयंकर जाम
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन के चलते राजधानी में प्रवेश करने वाली अलग-अलग सड़कों पर हजारों यात्री भारी जाम में फंस गए हैं।
क्या हैं श्रमिकों की मांग?
आपको बता दें कि यह प्रदर्शन करीब एक हफ्ते से चल रहा है। दरअसल हॉजरी कॉम्पलेक्स स्थित कपड़ा निर्यात इकाइयों के श्रमिक लगातार वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिकों की मांग है कि आठ घंटे के लिए न्यूनतम 18 से 20 हजार रुपये वेतन दिया जाए। वहीं सालाना वेतन बढ़ोतरी 20 से 30 फीसदी तक की जाए। वहीं ओवर टाइम का दोगुना भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, समय पर वेतन और एक मांग ये भी है कि काम करवाने के लिए टारगेट न दिया जाए। इनके अलावा श्रमिकों की मांग है कि इकाई के सीनियर अधिकारियों का बर्ताव बेहतर हो जबकि महिला कर्मियों से रात में ड्यूटी न करवाई जाए।
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