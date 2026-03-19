'और खून-खराबा नहीं चाहिए'; तरुण हत्याकांड पर ईद से पहले राहुल ने की दिल्लीवासियों से अपील, किले में तब्दील उत्तम नगर
उत्तम नगर में तनाव और भारी पुलिस की तैनाती के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें और खून-खराबा नहीं चाहिए। 4 मार्च को जेजे कॉलोनी इलाके में तरुण के परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच झड़प हुई थी।
होली पर्व के दौरान दिल्ली के उत्तम नगर में 26 वर्षीय तरुण की हत्या के बाद से ही मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं 21 मार्च को ईद से पहले द्वारका इलाके को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया है। ईद के दिन शांति बनी रहे इसके लिए पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग, कई पिकेट पॉइंट और संवेदनशील जगहों की निगरानी बढ़ा दी है।
उत्तम नगर में तनाव और भारी पुलिस की तैनाती के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें और खून-खराबा नहीं चाहिए। राहुल ने एक्स पोस्ट में लिखा ‘उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के, तरुण, की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून-खराबा नहीं चाहिए।’
'किसी बहकावे में न आएं'
लोकसभा में नेता विपक्ष ने पोस्ट में आगे लिखा कि'खून-खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेंकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू-मुसलमान में उलझा रहे, ताकि लोग यह न पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर हैं इसीलिए, दिनदहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दिल्लीवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि ‘किसी बहकावे में न आएं। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है।’
हत्या के बाद तनाव और हिंसा का माहौल
आपको बता दें कि उत्तम नगर में तरुण की हत्या के बाद तनाव और हिंसा का माहौल बना हुआ है। 4 मार्च को जेजे कॉलोनी इलाके में तरुण के परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच झड़प हुई थी, तरुण के परिवार की एक बच्ची ने छत से एक गुब्बारा फेंका था जो गलती से एक दूसरे समाज की महिला को जा लगा था। इसके बाद कथित तौर पर महिला ने अपनी जान पहचान के लोगों को बुलवाया और तरुण की हत्या करवा दी।
दो वाहनों को आग लगा दी थी
बाद में कुछ हिंदू संगठनों ने इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपी परिवार के दो वाहनों को आग लगा दी। यही वजह है कि ईद के त्योहार से पहले किसी भी अन्य हिंसक घटना को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और प्रभावित इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया है।
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