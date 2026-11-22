काम की बात: दिल्ली बॉर्डर पर बिना रुके कटेगा टोल, MCD 154 प्वाइंट पर लगाने जा रही MLFF सिस्टम
दिल्ली के 154 एंट्री पॉइंट्स पर ‘मल्टी लेन फ्री फ्लो’ सिस्टम लागू होने जा रहा है। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी क्योंकि टोल पर रुकने का झंझट ही खत्म हो जाएगा।
एनसीआर शहरों और आस-पास के राज्यों से आने वाले वाहनों को दिल्ली के बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से जल्द निजात मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहन टोल प्लाजा पर बिना रुके गुजर सकेंगे। अभी इन वाहनों को टोल कटवाने के लिए रुकना पड़ता है। दिल्ली नगर निगम 154 एंट्री प्वाइंट पर 'मल्टी-लेन फ्री-फ्लो' (एमएलएफएफ) टोल सिस्टम लगाने जा रही है। ट्रैफिक जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही साथ ही प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है।
एमएलएफएफ टोल सिस्टम पहले से ही कुछ एंट्री प्वाइंट्स पर लगा दिया गया है और ट्रायल चल रहे हैं। टोल कलेक्ट करने की इस नई व्यवस्था के बारे में लोगों को पता चले इसके लिए ऐसे पर्चे बांटे जा रहे हैं जिनमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रोजेक्ट का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है।
लंबी कतारें होंगी खत्म और प्रदूषण में आएगी कमी
एमएलएफएफ टोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वाहन चालको को टोल पर रुकने की जरूरत ही नहीं होती। इसमें एडवांस टेक्नॉलजी का इस्तेमाल किया जाता है और वाहन का टोल काट लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली के एंट्री प्वाइंट्स पर मौजूद टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को वाली लंबी कतारों पर नहीं खड़ा होना होगा और इसके साथ ही प्रदूषण भी कम होगा क्योंक कतार में खड़े रहने के दौरान इंजन ऑन होता रहता है। खासकर बदरपुर, गाजीपुर और अन्य व्यस्त एंट्री प्वाइंट्स पर लगने वाली कतारों से वाहन चालकों को राहत मिल सकती है। मौजूदा टोल व्यवस्था का असर ट्रैफिक के साथ-साथ पर्यावरण पर भी पड़ता है।
क्या है एमएलएफएफ टोल सिस्टम
एमएलएफएफ टोल सिस्टम वाहन का टोल काटने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक और लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन का इस्तेमाल करेगा। सेंसर और आरएफआईडी टैग वाहन पर लगे टैग को स्कैन करेंगे और स्मार्ट कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट की तस्वीरें कैप्चर करेंगे। इस तरह चलते वाहन का टोल तकनीक के जरिए ऑटोमेटिकली काट लिया जाएगा। आपको बता दें कि वाहन की रफ्तार चाहे 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी क्यों न हो तभी यह सिस्टम काम करेगा।
देशभर में एमएलएफएफ सिस्टम लगाने की तैयारी
आपको बता दें कि एमएलएफएफ टोल सिस्टम को देश के अलग-अलग हिस्सों में पहले ही लगाया जा चुका है। हालांकि अभी सिर्फ इसकी शुरुआत भर हुई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने की योजना पर काम कर रहा है।
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