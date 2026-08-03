मकोका केस में आप के पूर्व MLA नरेश बालियान को जमानत नहीं, HC ने इस वजह से खारिज की अर्जी
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मकोकाक केस में फंसे आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसके पीछे क्या वजह बताई आइए जानते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को संगठित अपराध के खिलाफ बने कड़े कानून के तहत दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने बालियान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी की याचिका विचार योग्य नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है। पूर्व विधायक को चार दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।
जमानत के लिए क्या दलील दी थी?
इसी दिन एक निचली अदालत ने कथित वसूली के एक मामले में उन्हें जमानत दी थी। जमानत का अनुरोध करते हुए बालियान ने अदालत में दलील दी थी कि उनके खिलाफ सबूत का एक भी अंश नहीं है। यह मामला पूरी तरह निराधार है। बालियान पर आरोप है कि वह एक संगठित अपराध गिरोह की गतिविधियों को संचालित करने और उसमें सहयोग देने का काम करता था।
15 फरवरी को निचली अदालत से भी मिला था झटका
इससे पहले 15 जनवरी 2025 को एक निचली अदालत ने भी मकोका के इसी मामले में बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उस समय अभियोजन पक्ष ने कथित आपराधिक गिरोह के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में दर्ज 16 प्राथमिकियों का हवाला देते हुए दावा किया था कि इस गिरोह ने समाज में अराजकता फैलाई और अवैध तरीके से भारी संपत्ति अर्जित की।
जमानत खारिज करते हुए पीठ ने क्या कहा?
इस मामले में पीठ ने कहा कि आरोपी पूर्व विधायक पर आरोप गंभीर हैं। इस समय आरोपी को जमानत देने से मामले की सुनवाई, गवाहों और तथ्यों को प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस स्तर पर आरोपी पूर्व विधायक को जमानत नहीं दी जा सकती।
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