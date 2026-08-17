नितिन नवीन की तिरंगा वाली तस्वीर से छेड़छाड़, भड़क उठी भाजपा; दिल्ली पुलिस में शिकायत
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली भाजपा ने पुलिस में शिकायत दी है। मांग की गई है मामले की जांच हो और आरोपी की गिरफ्तारी की जाए।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तिरंगा वाली तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली भाजपा ने पुलिस में शिकायत दी है। दिल्ली भाजपा की ओर से मामले की विस्तृत जांच और दोषियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है।
सोशल मीडिया पर भाजपा अध्यक्ष की तस्वीर वायरल है जिसमें वे तिरंता हाथ में लिए हुए हैं, मगर झंडा उल्टा नजर आ रहा है। फेक तस्वीर में हरा रंग ऊपर और केसरिया रंग नीचे की ओर है। जबकि असल तस्वीर में तिरंगा एकदम सही है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ
प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के निर्देश पर दिल्ली भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव से मिला और एक शिकायत पत्र सौंपते हुए मामले में जांच की मांग की और साथ ही सोशल मीडिया पर फेक तस्वीर को सर्कुलेट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग भी की।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मल्होत्रा ने कहा कि 'हारा हुआ और निराश से भरा विपक्ष जो कि राज्य दर राज्य हार रहा है देश का माहौल खराब करने के लिए लगातार सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मगर बीजेपी के कार्यकर्ता कभी भी इस तरह की भ्रामक कोशिश को कभी सफल नहीं होने देंगे।'
उन्होंने मांग की कि दिल्ली पुलिस भाजपा अध्यक्ष की फेक तस्वीर बनाने और उसे सर्कुलेट करने के इस मामले की जांच करे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करे।
अपने आवास पर फहराया था झंडा
दरअसल बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें शेयर कीं थीं जिसमें नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए नजर आए थे। किसी ने उनकी इस तस्वीर का ही इस्तेमाल करते हुए हरा रंग ऊपर और केसरिया रंग नीचे की ओर कर दिया। तस्वीर में सबकुछ हूबहू था मगर सिर्फ तिरंगा के रंग के साथ छेड़छाड़ की गई। जबकि नितिन नवीन के हाथ में जो तिरंगा था वह एकदम सही था।
नितिन नवीन एक्स पर वीडियो भी किया था शेयर
नितिन नवीन ने तो ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराने का एक वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। इस वीडियो से भी साफ पता चलता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में जो झंडा था वह एकदम सही था। यानी साफ है कि तस्वीर को एडिट कर गलत तरीके से पेश किया गया है।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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