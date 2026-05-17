दिल्ली के शहादरा में चार मंजिला रिहायशी इमारत में आग, 9 लोग अस्पताल में भर्ती
बचाव अभियान के दौरान, दिल्ली फायर सर्विस कर्मियों ने इमारत की अलग-अलग मंजिलों पर फंसे 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में भर्ती कराया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में रविवार देर रात चार मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे के दौरान इमारत में काफी धुआं भर गया, जिसके कारण महिलाओं और एक नाबालिग बच्ची सहित कम से 9 लोगों का दम घुटने लगा। हालत बिगड़ने पर इन सभी 9 लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वे फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और ईलाज जारी है। इनमें महिला और एक बच्चा भी है।
दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, मानसरोवर पार्क इलाके में स्थित डी-45 में रात 12.03 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। तुरंत तीन दमकल गाड़ियां और एक पानी का टैंकर घटनास्थल पर भेजे गए। एक वरिष्ठ दमकल अधिकारी ने बताया कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर घर का कुछ सामान रखा हुआ था। आग इसी सामान पर लगी थी। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी इमारत में गाढ़ा, काला धुआं फैल गया।
फायर सर्विस विभाग की मुस्तैदी से बचे 9 लोग
बचाव अभियान के दौरान, दिल्ली फायर सर्विस कर्मियों ने इमारत की अलग-अलग मंजिलों पर फंसे 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में भर्ती कराया।
घायलों की पहचान
घायलों की पहचान वंशिका (20), तनिष्का सोनी (19), दुर्गेश (49), योगेश वर्मा (50), राज रानी (65), अरुण गर्ग (48), अनन्या (12), रेनू गर्ग (19) और प्रतीक गर्ग (19) के रूप में हुई है।
आग किस वजह से लगी पता लगाया जा रहा
अधिकारियों ने बताया कि बचाए गए सभी लोगों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर बाद में काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।हालांकि, ग्राउंड फ्लोर पर रखे सामान में आग किस वजह से लगी, इसके सटीक कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। स्थानीय पुलिस और संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं ताकि शॉर्ट सर्किट या लापरवाही जैसे अन्य संभावित कारणों का पता लगाया जा सके। इस घटना ने एक बार फिर आवासीय इलाकों में फायर सेफ्टी के मानकों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल, मानसरोवर पार्क की इस घटना में स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है कि फायर सर्विस विभाग की मुस्तैदी से 9 जिंदगियों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया।
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