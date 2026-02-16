दिल्ली में 2100 नए हाईटेक कैमरे लाइव, शाह ने किया 'सेफ सिटी' का आगाज; 10 नई प्रोजेक्ट की सौगात

कैमरा के अलावा शाह ने इस दौरान 'इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सेंटर' (C4I) का भी उद्घाटन किया जिसकी लागत 857 करोड़ रुपये है। ये प्रोजेक्ट अब दिल्ली पुलिस के कामकाज को आसान बनाते हुए डिजिटल और कनेक्टेड बना देगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्लीवासियों को कई सौगात दीं जिससे राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। शाह ने इस मौके पर 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया।

शाह ने इस दौरान दिल्ली में 10 हजार नए कैमरों को इंस्टॉल करने की बात कही और बताया कि इनमें से 2100 कैमरों को पहले चरण के तहत जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा 'दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। दिल्ली को 10 हजार कैमरों से जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15 हजार से ज्यादा कैमरों को इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी योजना आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा।'

डिजिटल और कनेक्टेड पुलिसिंग कैमरा के अलावा शाह ने इस दौरान 'इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सेंटर' (C4I) का भी उद्घाटन किया जिसकी लागत 857 करोड़ रुपये है। ये प्रोजेक्ट अब दिल्ली पुलिस के कामकाज को आसान बनाते हुए डिजिटल और कनेक्टेड बना देगा।

दिल्ली को मिलेंगे 3 नए थाने और 6 पुलिस चौकियां दिल्ली में बुनियादी ढांचे से जुड़ी 10 नई परियोजनाओं की भी नींव रखी गई है जिनमें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मोबाइल कमांड व्हीकल तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल मुख्यालय का बनाया जाएगा।

तीन नए पुलिस स्टेशन और छह पुलिस चौकी स्थापित की जाएंगी। रोहिणी में महिला पुलिस कर्मियों के लिए सात मंजिला हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसमें 132 कर्मचारियों के रहने की क्षमता होगी।

भारत में आज से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो रही है। इसपर अधिकारियों ने बताया किअधिकारियों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक के जरिए दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर हाईटेक पहरा है और रियल टाइम मॉनिटरिंग की की जा रही है।

