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‘एकबार में ही नानी याद आ जाती’… NEET री-एग्जाम से पहले ये किनसे बोले अरविंद केजरीवाल?

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET UG RE-EXAM: नीट-यूजी री-एग्जाम 21 जून (रविवार) को आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है। इस दौरान उन्होंने नीट एग्जाम को लेकर छात्रों का हौसला बढ़ाया है। केजरीवाल का कहना है कि एक महीने में दो बार एग्जाम देना कोई हंसी-खेल नहीं है।

‘एकबार में ही नानी याद आ जाती’… NEET री-एग्जाम से पहले ये किनसे बोले अरविंद केजरीवाल?

NEET UG RE-EXAM 2026: नीट-यूजी री-एग्जाम 21 जून को आयोजित होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले बच्चों के लिए अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। केजरीवाल ने कहा है कि एक महीने में दो एग्जाम देना कोई हंसी-खेल नहीं है।

केजरीवाल ने कहा ‘मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। एक महीने में दो एग्जाम देना कोई हंसी-खेल नहीं है। एकबार नीट एग्जाम देने में ही नानी याद आ जाती है। पर अब वो सब बातें छोड़ों और अब अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। और बहुत शांत दिमाग से पेपर देकर आना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। नीट में पास होकर अच्छे डॉक्टर बनोगे। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट।’

आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को हुए नीट एग्जाम को प्रश्न पत्र लीक होने के वजह से रद्द कर दिया था और इसके बाद अब 21 जून को री-नीट एग्जाम करवाया जा रहा है।

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टेलिग्राम बैन को लेकर क्या कह चुके?

इससे पहले गुरुवार को केजरीवाल ने नीट-यूजी परीक्षा विवाद को लेकर एक्स पर एक वीडियो शेयर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर नीट एग्जाम से पहले केंद्र सरकार के टेलेग्राम पर प्रतिबंध लगाने को हास्यस्पद करार दिया है।

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'इनकी नीयत ही खराब है'

केजरीवाल ने कहा ‘सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलिग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुनकर। पहले बोले की हम पेपर एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। अब कह रहे हैं कि टेलेग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे। पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है।’

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पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा 'मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपये का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसों से खरीदें जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसों से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसे के इतने खरीदें। अभी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं एक-एक एमपी को 505-50 करोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी न खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी एमएलए खरीदने का पैसा कहां से आएगा। पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरेंगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी।'

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