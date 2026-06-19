‘एकबार में ही नानी याद आ जाती’… NEET री-एग्जाम से पहले ये किनसे बोले अरविंद केजरीवाल?
NEET UG RE-EXAM: नीट-यूजी री-एग्जाम 21 जून (रविवार) को आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है। इस दौरान उन्होंने नीट एग्जाम को लेकर छात्रों का हौसला बढ़ाया है। केजरीवाल का कहना है कि एक महीने में दो बार एग्जाम देना कोई हंसी-खेल नहीं है।
NEET UG RE-EXAM 2026: नीट-यूजी री-एग्जाम 21 जून को आयोजित होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले बच्चों के लिए अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। केजरीवाल ने कहा है कि एक महीने में दो एग्जाम देना कोई हंसी-खेल नहीं है।
केजरीवाल ने कहा ‘मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। एक महीने में दो एग्जाम देना कोई हंसी-खेल नहीं है। एकबार नीट एग्जाम देने में ही नानी याद आ जाती है। पर अब वो सब बातें छोड़ों और अब अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। और बहुत शांत दिमाग से पेपर देकर आना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। नीट में पास होकर अच्छे डॉक्टर बनोगे। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट।’
आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को हुए नीट एग्जाम को प्रश्न पत्र लीक होने के वजह से रद्द कर दिया था और इसके बाद अब 21 जून को री-नीट एग्जाम करवाया जा रहा है।
टेलिग्राम बैन को लेकर क्या कह चुके?
इससे पहले गुरुवार को केजरीवाल ने नीट-यूजी परीक्षा विवाद को लेकर एक्स पर एक वीडियो शेयर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर नीट एग्जाम से पहले केंद्र सरकार के टेलेग्राम पर प्रतिबंध लगाने को हास्यस्पद करार दिया है।
'इनकी नीयत ही खराब है'
केजरीवाल ने कहा ‘सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलिग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुनकर। पहले बोले की हम पेपर एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। अब कह रहे हैं कि टेलेग्राम बैन कर दिया, इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे। पेपर लीक तो रोकने ही नहीं इनको क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है।’
पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा 'मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपये का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसों से खरीदें जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसों से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसे के इतने खरीदें। अभी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं एक-एक एमपी को 505-50 करोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी न खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी एमएलए खरीदने का पैसा कहां से आएगा। पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरेंगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी।'
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।