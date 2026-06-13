काम की बात: दिल्लीवासियों की बल्ले-बल्ले! NDMC इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर स्पेशल छूट
एनडीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को विशेष छूट देने का एलान किया है। 30 जून या इससे पहले प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 10 फीसदी छूट दी जाएगी। यह पहला मौका नहीं है जब ये घोषणा की गई है। बीते कुछ वर्षों से एनडीएमस इसी तरह की छूट दे रही है।
नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने शनिवार को दिल्लीवासियों को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट का एलान किया है। एनडीएमसी ने एलान किया है कि 30 जून तक या इससे पहले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। एनडीएमसी ने एक बयान में ये जानकारी दी है।
बयान में प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन पोर्टल या फिर अन्य पेमेंट माध्यमों से समय पर भुगतान कर छूट का फायदा उठाएं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि आखिरी समय की हड़बड़ी से बचने के लिए समय से पहले ही भुगतान करें।
क्या है छूट देने की असल वजह?
यह पहली बार नहीं है जब एनडीएमसी की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए छूट का एलान किया गया है। इससे पहले भी बीते कुछ वर्षों में ऐसा किया गया है जिससे टैक्स भरने के लिए लोग आगे आएं और सरकार के रेवन्यू में इजाफा हो। परिषद ने बीते साल भी 30 जून तक के लिए इस तरह की छूट की पेशकश की थी। एनडीएमसी की ये पहल समय पर प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के साथ ही मालिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
जिन्हें मदद की जरूरत वे दफ्तर आएं
वहीं एनडीएमसी की ओर से बयान में यह भी बताया गया है कि जिन टैक्सपेयर्स को मदद की जरूरत है वे दफ्तर के कामकाज के समय में एनडीएमसी टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच सकते हैं या फिर एनडीएमसी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एनडीएमसी की वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी मूल्यांकन सूची देख सकते हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान को लेकर नई व्यवस्था
आपको बता दें कि छूट का यह ऑफर एनडीएमसी के इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था में किए जा रहे बदलाव के बीच आया है। साल की शुरुआत में पार्लियामेंट में एनडीएमसी के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टी के टैक्स के आकलन के लिए 'यूनिट एरिया मेथड' को लागू करने वाले संशोधनों की मंजूरी दी थी। इसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन प्रॉपर्टी की भौतिक विशेषताओं के आधार होगा न कि अनुमानित किराए या बाजार किराया दर पर होगा।
एनडीएमसी एरिया में किस तरह की प्रॉपर्टीज?
आपको बता दें कि एनडीएमसी एरिया में रेजिडेंशियल, कमर्शियल ऑफिस, कॉम्पलेक्स समेत अलग-अलग प्रॉपर्टीज हैं। इन सभी की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया जाता है। और इसी से इकट्ठा होने वाली रकम को काउंसिस अलग-अलग किकास के काम में खर्च करती है।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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