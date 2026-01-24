Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीNDMC has converted marriage halls and community halls into night shelters for the relatives of patients
दिल्ली: मरीजों के परिजनों के लिए रात में रहने की व्यवस्था, NDMC ने उठाया ये कदम

दिल्ली: मरीजों के परिजनों के लिए रात में रहने की व्यवस्था, NDMC ने उठाया ये कदम

संक्षेप:

एनडीएमसी अपने उन्हीं बारात घर और कम्युनिटी हॉल को नाइट शेल्टर में तब्दील कर रही है जिनकी पहले से कोई बुकिंग नहीं है। एनडीएमसी के इस फैसले से आम लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी।

Jan 24, 2026 08:09 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बड़े सरकारी अस्पतालों के आस-पास मौजूद अपने बारात घर और कम्युनिटी हॉल को मरीजों के परिजनों के लिए नाइट शेल्टर में बदल दिया है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक बयान में कहा कि यह व्यवसथा दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के सहयोग से की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कम्युनिटी हॉल की उपलब्धता के आधार पर यह सुविधा 15 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। एनडीएमसी अपने उन्हीं बारात घर और कम्युनिटी हॉल को नाइट शेल्टर में तब्दील कर रही है जिनकी पहले से कोई बुकिंग नहीं है।

कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के बाहर फुटपाथ में सोते ठिठुरते लोगों को हो रही असुविधा को लेकर सरकार और एजेंसियों पर सख्‍ती दिखाई थी। दरअसल कोर्ट में एम्स के आस-पास मरीजों, उनके परिजनों के सबवे में कड़ाके की ठंड में सोने से जुड़े मामले में बीते शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार या उसकी एजेंसियां बेघर लोगों को आश्रय देने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती हैं।

ये भी पढ़ें:आउटर रिंग रोड पर नया फ्लाईओवर बनेगा, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी
ये भी पढ़ें:यमुना सफाई का नया ब्लूप्रिंट: NIH की रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार के 3 समाधान
ये भी पढ़ें:दिल्ली में निजी स्कूलों के EWS छात्रों को वर्दी के लिए नकद मिलेगा

संसाधनों की कमी का बहाना नहीं चलेगा

कोर्ट ने कहा था कि अस्पताल आने वाले लोग मजबूरी में आते हैं और ऐसे में संसाधनों की कमी का बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा था कि सभी एजेंसियों को सहयोग करना होगा वर्ना जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कोर्ट की सख्ती के बाद ही एनडीएमसी ने ये फैसला लिया है।

कोर्ट की सख्ती के बाद ही एनडीएमसी ने ये फैसला लिया है।

देशभर से आते हैं मरीज

दरअसल दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में देशभर से लोग ईलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आर्थित तंगी के चलते उनके पास रात में ठहरने की व्यवस्था नहीं होती और न ही अस्पताल प्रशासन के पास इतने संसाधन हैं कि वे इतनी भारी संख्या में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के लिए रात में ठहरने की व्यवस्था कर सकें।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
NDMC Delhi Govt

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।