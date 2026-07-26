आंदोलन खत्म होते ही जंतर-मंतर पर कचरा साफ करने में जुटी NDMC, टूटे फुटपाथों की भी हो रही मरम्मत
एनडीएमसी जंतर- मंतर विरोध प्रदर्शन स्थल और इसके आसपास की सड़कों सफाई अभियान में जुट गई है। 100 से ज्यादा सफाई कर्मी और मशीने तैनात की गई हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही खत्म हो गया है। प्रदर्शनकारी अब अपने-अपने घर लौट चुके हैं तो वहीं प्रदर्शन स्थल पर कॉकरोच पार्टी के मंच को भी हटा लिया गया है। अब एनडीएमसी जंतर-मंतर और उसके आस-पास के इलाके को साफ करने में जुट गई है। ये दिल्ली का वो इलाका है जिसे सबसे साफ-सुथरा माना जाता है।
अधिकारियों का कहना है कि जंतर-मंतर उससे जुड़ी सड़कों से करीब 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया जाएगा। प्रदर्शन खत्म होने के बाद से सफाईकर्मी, सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन और अन्य सफाई उपकरण रात में ही तैनात कर दिए गए थे। एनडीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि निगम के कर्मचारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और सफाई अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। सफाई टीमें टॉल्स्टॉय मार्ग, जंतर-मंतर, संसद मार्ग, जय सिंह मार्ग और कनॉट प्लेस इलाके में तैनात हैं।
100 से ज्यादा सफाई कर्मी जुटे
एनडीएमसी के मुताबिक, 75 सफाई कर्मियों की तैनाती तो रात में ही कर दी गई थी जबकि 35 सफाई कर्मी रविवार सुबह बुलाए गए। शनिवार रात तक कुल 40 मिट्रिक टन कचरा उठा लिया गया था जबकि सुबह से 12 मिट्रिक टन कचरा और उठाया जा चुका है।
सफाई के लिए मशीनें भी तैनात
निगम ने इलाके में आठ ऑटो-टिपर्स, दो बड़े ट्रक, एक एक्सकेवेटर और तीन प्रेशर जेटिंग मशीनें तैनात की हैं। प्रेशर जेटिंग मशीनें जंतर-मंतर के आस-पास मौजूद सड़कों पर फैले कचरे को साफ कर रही है जबकि मैकेनिकल रोड स्वीपर और सफाकर्मियों की टीम अलग-अलग इलाकों में सफाई के अभियान में जुटी हुई हैं।
सफाई के साथ-साथ मरम्मत भी
सफाई के अलावा मरम्मत का काम भी किया जा रहा है, टीमें प्रदर्शन के दौरान टूटे कर्बस्टोन और फुटपाथ को भी ठीक कर रही है। इसके साथ ही दीवारों पर लिखे नारों को पेंट के जरिए हटा रही और साथ ही सार्वजनिक जगहों की धुलाई भी की जा रही है।
जंतर-मंतर और इसके आस-पास भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे जिसके बाद इलाके में भारी कचरा फैल गया जिसे तेजी से हटाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।
शुक्रवार को भी हटाया गया था कचरा
एनडीएमसी ने शुक्रवार को भी प्रदर्शन स्थल से 27 मिट्रिक टन कचरा हटाया था जबकि एक दिन पहले 15 मिट्रिक टन। अधिकारियों ने कहा है कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद कचरे को हटाने के लिए बिना समय गंवाए सफाई करने की जरूरत थी।
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