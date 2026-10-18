काम की बात: नमो भारत के 2 नए कॉरिडोर को जल्द मिलेगी मंजूरी, दिल्ली-NCR का सफर होगा सुपरफास्ट
नमो भारत के 2 नए कॉरिडोर को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे दिल्ली-NCR का सफर सुपरफास्ट हो जाएगा। लोगों का समय बचेगा और इससे रोजगार भी बढ़ने की उम्मीद है।
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) को जल्द ही दो प्रस्तावित नमो भारत कॉरिडोर की मंजूरी मिल सकती है। ये कॉरिडोर दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ के लिए प्रस्तावित हैं। वहीं एनसीआरटीसी ने बताया कि प्रस्तावित दो कॉरिडोर के अलावा, गाजियाबाद-जेवर और नोएडा-फरीदाबाद-गुरुग्राम कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।
एनसीआरटीसी ने रविवार को बताया कि अक्टूबर 2023 में लॉन्च के बाद शुरू किए 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर 4.5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। वहीं मौजूदा समय में हर दिन 1.1 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। हाल में इस कॉरिडोर पर एक दिन में अबतक के सबसे ज्यादा लगभग 1.68 लाख राइडरशिप दर्ज की गई थी।
तीन साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन
नमो भारत के इस कॉरिडोर के लॉन्च के तीन साल पूरे होने के खुशी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, राज्य मंत्री तोखन साहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि रैपिड रेल सर्विस शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी से न केवल शहरों के बीच दूरी कम होती है बल्कि लोगों को नए अवसरों से जोड़ने के आलावा आर्थिक विकास में मदद करती है।
इसी साल देश को समर्पित हुआ था पूरा कॉरिडोर
उन्होंने आगे कहा इस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे हिस्से को 20 अक्टूबर 2023 को प्रधान नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच शुरू किया था इसके बाद जबकि अन्य सेक्शन को अलग-अलग चरणों में शुरू किया गया। वहीं इसी साल 22 फरवरी को पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो के साथ-साथ पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को देश को समर्पित किया था।
अब दो नए कॉरिडोर को और मंजूरी मिलने की उम्मीद
कॉर्पोरेशन के मुताबिक, नमो भारत के दो और नए कॉरिडोर दिल्ली-पानीपत-करनाल और दिल्ली-गुरुग्राम-बहरोड़ को भी जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं दो अन्य कॉरिडोर गाजियाबाद-जेवर और नोएडा-फरीदाबाद-गुड़गांव डीपीआर के चरण में हैं।
भीषण जाम और वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी
आपको बता दें कि इन कॉरिडोर पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों को आने वाले समय में भीषण जाम और वायु प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इनके शुरू होने के बाद हाइवे पर वाहनों का दबाव कम होगा। इनके जरिए लोगों को सुपरफास्ट सफर मिलेगा जिनसे समय की भी काफी बचत होगी।
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