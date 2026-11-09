काम की बात: यमुना की लहरों पर दिल्ली का अपना पहला क्रूज, टिकट की कीमत से लेकर फूड तक जानें सबकुछ
यमुना नदी के 6 किलोमीटर के हिस्से पर मंगलवार से 'नमो यमुना क्रूज सफारी' सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हम आपको टिकट की कीमत से लेकर और क्रूज में और क्या-क्या खास है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
दिल्लीवासियों को छठ पर्व से पहले यमुना नदी पर अपना पहला ‘नमो यमुना क्रूज सफारी’ मिलने वाला है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मंगलवार (10 नवंबर) को क्रूज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्रूज के जरिए दिल्लीवालों को एक अनूठा अनुभव मिलने की उम्मीद है तो वहीं एक नया पिकनिक स्पॉट कहा जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार का मानना है कि क्रूज के जरिए दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
बोट राइड के साथ दिल्लीवासियो को क्रूज में और भी कई सुविधाओं मिलेंगी जिससे उन्हें नदी की लहरों के बीच एक बेहतर और यादगार अनुभव मिलेगा। देश की राजधानी में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही क्रूज सेवा में क्या-क्या खास है, टिकट की कीमत और यह किसी रूट पर चलेगी आइए जानते हैं।
यमुना के किस हिस्से में चलाई जाएगी क्रूज?
क्रूज सोनिया विहार से जगतपुर (शनि मंदिर तक) जाएगा और फिर वापस लौटेगा। यानी टूरिस्ट को राउंड ट्रिप का मजा मिलेगा। यह रूट करीब 6 किलोमीटर लंबा जिसको कवर करने में 35 से 40 मिनट लगेंगे।
टिकट की कीमत और एंट्री फीस
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रोमांचक सफर का अनुभव करने के लिए प्रति व्यक्ति टिकट की कीमत 500 रुपये रखी गई है। हालांकि परिसर में प्रवेश शुल्क 50 रुपये तय किया गया है। टिकट दिल्ली टूरिज्म की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध होने की उम्मीद है। हालांकि टिकट की कीमत को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कितने लोग एकसाथ कर सकेंगे सफर
सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए क्रूज में एकबार में 30 टूरिस्ट सफर कर सकेंगे। क्रूज एक दिन में कम से कम चार राउंड ट्रिप पूरा करेगी। क्रूज के लॉन्च से पहले ही इसका कई दिनों का ट्रायल भी किया गया जो सफल रहा था।
क्रूज के अंदर क्या-क्या सुविधाएं?
टूरिस्ट्स को हाई क्वालिटी वाली सेफ्टी जैकेट दी जाएंगी। इसके अलावा अनाउंसमेंट सिस्टम भी होगा जिसके जरिए जरूरी अपडेट्स जारी किए जाते रहेंगे। नदी में गंदगी बहने से रोकने के लिए खास तौर से डिजाइन किए गए इनबोर्ड बॉयो-टॉयलेट भी हैं।
मनोरंजन का भी भरपूर ख्याल
क्रूज में टूरिस्ट्स के मनोरंजन का भी भरपूर ख्याल रखा गया है। क्रूज में ही रेस्टोरेंट, फूड पार्क, चिल्ड्रन जोन और म्यूजिक फाउंटेन की सुविधा दी गई है। क्रूज में बैठने के लिए आरामदायक इंतजाम किए गए हैं।
2025 में हुआ था समझौता
आपको बता दें कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली सरकार की एजेंसियों ने शहर में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके बाद अब यह क्रूज सेवा शुरू होने जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग