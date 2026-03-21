ईद की नमाज के बाद उत्तम नगर में पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश, क्या है वजह? VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल
तरुण की मौत के बाद से ही उत्तम नगर में तनाव है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद से पहले आरोप लगाया है कि धार्मिक नेताओं ने ईद पर 'खून की होली' खेलने की धमकी दी थी, यानी बड़े पैमाने पर हिंसा और खून-खराबे की चेतावनी दी गई है।
दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर्व के दौरान 4 मार्च को 26 वर्षीय तरुण की हत्या के बाद से ही तनाव का माहौल है। इस बीच आज ईद का त्योहार भारी सुरक्षाबलों की तैनाती के बीच मनाया जा रहा है। ईद से पहले 'खून की होली' खेलने की धमकी दी गई थी। डर और तनाव के बीच उत्तम नगर इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें ईद की शांतिपूर्ण नमाज अदा करने के बाद कुछ युवक सुरक्षा में तैनात पुलिस पर फूल बरसाते नजर आ रहे हैं।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि हिंदुस्तान टाइम्स ने स्वतंत्र रूप से की है। इस वीडियो में दो शख्स फूलों की पंखुड़ियों से भरा बैग पकड़े हुए हैं और पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों पर फूल बरसा रहे हैं। इसी बीच बैकग्राउंड में एक व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है, ‘पुलिस ने पूरा सहयोग दिया। इन्होंने (सुरक्षाबलों) ने बहुत बेहतरीन काम किया है।’
तनाव की क्या है वजह?
आपको बता दें कि 4 मार्च को जेजे कॉलोनी इलाके में तरुण के परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच झड़प हुई थी, तरुण के परिवार की एक बच्ची ने छत से एक गुब्बारा फेंका था जो गलती से एक दूसरे समाज की महिला को जा लगा था। इसके बाद कथित तौर पर महिला ने अपनी जान पहचान के लोगों को बुलवाया और तरुण को जमकर पीटा जिसके बाद ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
'खून की होली' खेलने की धमकी दी थी
तरुण की मौत के बाद से ही उत्तम नगर में तनाव है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद से पहले आरोप लगाया है कि धार्मिक नेताओं ने ईद पर 'खून की होली' खेलने की धमकी दी, यानी बड़े पैमाने पर हिंसा और खून-खराबे की चेतावनी दी गई है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी।
हिंसा की आशंका को देखते हुए
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि ईद-उल-फितर के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए इलाके में पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यही नहीं कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ईद ही नहीं बल्कि राम नवमी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए।
सुरक्षा के क्या-क्या इंतजाम?
पुलिस उत्तम नगर इलाके में मिश्रित आबादी वाले इलाकों को संवेदनशील श्रेणी में रखा और यहां लगातार निगरानी की है। जमीनी स्तर पर तैनाती के अलावा कुछ संवेदनशील जगहों पर पुलिस टीमें ऊंचाई पर भी तैनात की गई हैं जो कि ऊपर से ही नजर रख रही हैं। लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। स्थानीय लोगों में भरोसा जगाने के लिए ईद के दौरान भी यह जारी है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेट को रोकने के लिए भी निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने बैरिकेडिंग, 100 नाके और निगरानी बढ़ा दी है। मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य सार्वजनिक सभा स्थलों के आसपास भी कड़ी सुरक्षा है।
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