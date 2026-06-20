दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर सीट के लिए मर्डर! जनरल बोगी के सामने लात-घूंसे से हमला
दिल्ली के शहादरा रेलवे स्टेशन पर एक युवक की ट्रेन में चढ़ने के विवाद में हत्या कर दी गई। युवक कुछ देर तक प्लेटफॉर्म के फ्लोर पर बेसुध हालत में पड़ा रहा। इसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
दिल्ली के शहादरा रेलवे स्टेशन एक यात्री को इस हद तक पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। ट्रेन में चढ़ने के लेकर यात्रियों के बीच ऐसी कहासुनी हुई जो कि बाद में हिंसक हो गई। यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर हुई। यात्री 'योग एक्सप्रेस' की जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
मृतक की पहचान की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले पंकज धामा के रूप में हुई है उसकी उम्र 32 वर्ष थी। पुलिस ने बताया है कि धामा की अन्य यात्रियों से कहासुनी हो गई थी जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। धामा को लात घूंसे मारे गए और अस्पता में उसने दम तोड़ दिया।
जवान ने आरोपियों को खदेड़ने की कोशिश की
वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि गुस्साए सहयात्री प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात जवान के सामने ही धामा पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इस दौरान जवान आरोपियों को खदेड़ने की कोशिश में जुटा नजर आ रहा है। इस दौरान आस-पास मौजूद लोग इस पूरे घटनाक्रम को दूर से ही देखते नजर आए। प्लेटफॉर्म के पास मौजूद एक शख्स ने मारपीट की इस घटना का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया।
काफी देर तक प्लेटफॉर्म के फ्लोर पर पड़ा रहा
वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद पंकज धामा काफी देर तक प्लेटफॉर्म के फ्लोर पर बेसुध हालत में है। इस दौरान कछ देर तक किसी ने उसे उठाया तक नहीं। जैसे ही हमलावरों को एहसास होता है कि पंकज धामा अब नीचे गिर चुका है और बेसुध हालत में तो वे पलक झपकते ही वहां से तितर-बितर हो जाते हैं।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हमले में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पुलिस हमले के वक्त मौजूद चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 3(5) के तहत केस भी दर्ज कर लिया है।
घर जा रहा था पंकज धामा
बताया जा रहा है कि पंकज दिल्ली में बतौर गार्ड नौकरी करता था। बीते कुछ दिनों से उसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। शनिवार सुबह ड्यूटी खत्म करने के बाद वह अपने घर जा रहा था तभी उसपर अचानक हमला कर दिया गया।
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