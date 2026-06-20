दिल्ली नौकरानी हत्याकांड: घर में खुद से ज्यादा मिलती थी अहमियत! इस वजह से डॉक्टर ने किया मर्डर?
दक्षिणी दिल्ली के माउंट कैलाश में नौकरानी की हत्या के मामले में कई हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है। जांच में पुलिस को शक है कि घर पर नौकरानी को ज्यादा अहमियत मिलती थी और डॉक्टर उसे निकालना चाहता था मगर परिवारवाले इसका विरोध करते थे।
दक्षिण दिल्ली के पॉश माउंट कैलाश इलाके में गुरुवार को 45 वर्षीय महिला की डॉक्टर ने हत्या कर दी थी। आरोपी डॉक्टर मनीष गुप्ता को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं वे काफी चौंकाने वाली हैं।
महिला डॉक्टर के यहां बतौर मेड काम करती थी। आरोपी ने महिला को पहले बैट से लहुलुहान किया और फिर गुप्ती से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब महिला खून से लथपथ पड़ी थी तो आरोपी सीढ़ियों से नीचे उतकर खून से सने कपड़ों में ही अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ गया। इस दौरान जब पड़ोसी आए तो डॉक्टर ने उनसे पुलिस को बुलाने के लिए कहा क्योंकि वह सरेंडर करना चाहता था।
मानसिक बीमारियों से जूझ रहा डॉक्टर
मर्डर केस की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर मनीष गुप्ता बीते लगभग दो दशकों से कई तरह की मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन है। पुलिस अब यह जांच रही है कि क्या आरोपी की मानसिक हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया।
पत्नी और बेटे से महिला की काफी अच्छी बनती थी
पुलिस के मुताकि मृतक महिला मीना करीब 20 साल से डॉक्टर के यहां बतौर मेड काम कर रही थी और परिवार के काफी करीब थी खासतौर पर डॉक्टर की पत्नी और बेटे से उसकी काफी अच्छी बनती थी।
गुप्ता महिला को नापसंद करता था
जांचकर्ताओं के मुताबिक, गुप्ता महिला को नापसंद करता था क्योंकि वह उसे निकालना चाहता था मगर परिवार इसके खिलाफ था। उसे लगता था कि परिवार के सदस्य उससे ज्यादा महिला को तवज्जों और प्यार करते हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महिला के प्रति डॉक्टर की यही हीन भावना जांच में अहम पहलू बनकर उभर रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि डॉक्टर ने इससे पहले कभी भी महिला के साथ मारपीट नहीं की थी। वहीं पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने कहा है कि डॉक्टर ने इस हत्याकांड को अकेले ही अंजाम दिया।
क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा
पुलिस ने यह भी बताया है कि ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले जो इस बात की ओर इशारा करते हों कि महिला को काले जादू या नेगेटिव एनर्जी के वजह से मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए क्रिकेट बैट और 'गुप्ती' को बरामद कर लिया और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। हत्या के वक्त डॉक्टर की पत्नी घर पर नहीं थी जबकि बेटा को बाद में पता चला।
पुलिस को गुरुवार सुबह 11.32 मिनट पर सूचना मिली थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। इस दौरान उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि 'मुझे फांसी दे दो।'
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