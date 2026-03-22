मालवीय नगर डबल डेथ केस: इस वजह से मां बनी अपनी ही बेटियों की हत्यारी? पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस को 6 मार्च को कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें जानकारी दी गई थी कि दरवाजा अंदर से बंद है और काफी देर से नहीं खुला है। पुलिस करीब 6 बजकर 10 मिनट पर महिला के घर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है और फिर उसे तोड़कर अंदर घुसी थी।
दिल्ली पुलिस ने 54 वर्षीय महिला को अपनी दोनों बेटियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला साउथ दिल्ली के मालवीय नगर का है। 6 मार्च को पुलिस को आरोपी महिला के घर से दोनों बेटियां मृत हालात में मिली थीं, वहीं मां भी बेहोश हालात में एक अन्य कमरे में मिली थीं। पुलिस ने शुरुआती जांच में आशंका जताई थी कि महिला ने दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या करने की कोशिश की होगी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी मां, जिसने कथित तौर पर जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, उसे उसकी चिकित्सा और मनोरोग जांच के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शुरुआत में इसे 'हत्या और आत्महत्या के प्रयास' का संदिग्ध मामला माना था और हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस घटनाक्रम की जांच के लिए महिला के बयान दर्ज करने का इंतजार कर रही थी।
पुलिस को संदेह था कि…
जांच में सामने आया कि महिला की 34 वर्षीय बड़ी बड़ी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उसके चेहरे के ऊपर तकिया पड़ा हुआ मिला था जबकि छोटी 28 वर्षीय छोटी बेटी जो कि लॉ स्टूडेंट थी उसके गले पर फंदे के निशान थे। वहीं पुलिस को संदेह था कि मां ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया था।
मामले की आगे की जांच जारी
पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला कथित तौर पर दूसरों पर आर्थिक निर्भरता और पति के साथ तनावपूर्ण संबंध के चलते मानसिक तनाव से जूझ रही है। जिसकी वजह से उसने इस अपराध को अंजाम दिया होगा। अधिकारियों ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है।
दरवाज तोड़कर अंदर घुसी थी पुलिस
पुलिस को 6 मार्च को कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें जानकारी दी गई थी कि दरवाजा अंदर से बंद है और काफी देर से नहीं खुला है। पुलिस करीब 6 बजकर 10 मिनट पर महिला के घर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है और फिर उसे तोड़कर अंदर घुसी थी। इस दौरान पुलिस को तीनों की लाश अलग-अलग कमरों में मिली थी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।