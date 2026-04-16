मॉडल टाउन की नैनी झील का होगा कायाकल्प, वॉटर स्कूटर से लेकर बोटिंग तक का मजा
पर्यटकों को लेजर लाइट शो, म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन और दो नए एलईडी फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे। मंत्री ने कहा था कि सीसीटीवी सर्विलांस, प्रशिक्षित लाइफगार्ड और आपातकालीन रेस्क्यू सिस्टम की भी व्यवस्था होगी।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने उत्तरी दिल्ली के मॉडल टाउन में स्थित नैनी झील के कायाकल्प के लिए कमर कस ली है। निगम ने झील के सुधार और सौंदर्यीकरण के लिए नए टेंडर मांगे हैं जिनकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है। आवेदकों के पास के पास 21 अप्रैल 2026 तक का समय है।
टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 12 महीने के डेडलाइन तय की गई है और इसमें सिविल, इलेक्ट्रिक, बागवानी और ऑपरेशन और रखरखाव से जुड़े काम शामिल हैं। बीते साल जुलाई में दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने दिल्ली टूरिज्म और दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) की मदद से झील के कायाकल्प और एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। मंत्री ने घोषणा की थी कि झील देखने आने वाले पर्यटक यहां शिकारा, गोंडोला की सवारी, रेसिंग बोट और वॉटर स्कूटर सहित कई तरह की वॉटर एक्टिविटी का भी मजा ले सकेंगे।
पर्यटकों को लेजर लाइट शो, म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन और दो नए एलईडी फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे। मंत्री ने कहा था कि सीसीटीवी सर्विलांस, प्रशिक्षित लाइफगार्ड और आपातकालीन रेस्क्यू सिस्टम की भी व्यवस्था होगी।
इलाके को स्वच्छ और हरा-भरा बनाया जाएगा
अधिकारियों के अनुसार, निगम झील को पुनर्जीवित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ किया हुआ पानी पाइपलाइनों के जरिए पहुंचाने की योजना बना रहा है। झील के किनारों की सफाई भी की जाएगी और इसके आसपास के इलाके को स्वच्छ और हरा-भरा बनाया जाएगा। पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए यहां 15-20 लोगों की बैठने की क्षमता वाले छोटे कैफे के संचालन का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक कैफे में बैठकर आराम से खान-पान का भी मजा ले सकेंगे।
पर्यटक दूर-दराज से यहां आते हैं
आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में मौजूद इस झील को देखने के लिए पर्यटक दूर-दराज से आते हैं। साल 2015-16 के दौरान भी झील का कायकल्प की योजना तैयार की गई थी मगर तब प्रक्रिया फाइलों से जमीन पर नहीं निकल सकी।
पर्यटन हब के तौर पर विकसित कर रही रेखा सरकार
आपको बता दें कि हर साल गर्मियों के दिनों में मॉडल टाउन के नैनी झील में पानी की कमी हो जाती है। जिसके चलते कई बार झील में बोटिंग बंद भी करनी पड़ती है। यहां बोटिंग की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। स्थानीय विरोध के बाद यहां बोटिंग भी बंद कर दी गई थी मगर फिर से चालू कर दी गई थी। रेखा गुप्ता सरकार झील को पर्यटन हब के तौर पर विकसित कर रही है जिससे यहां आने वाले लोगों को अलग अनुभव का एहसास होगा।
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