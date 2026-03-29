भजनपुरा में घर की पार्किंग में खड़े टू-व्हीलर में लगी आग, कूदे 4 लोग; आग पर पाया गया काबू
सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आगे बुझाने के साथ ही घर में मौजूद अन्य लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है। और अन्य जानकारियों का इंतजार है।
दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रविवार रात एक घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों में आग लग गई जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। आनन-फानन में पहली मंजिल से चार लोगों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। चारों चोटिल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस डिपार्टमेंट की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आगे बुझाने के साथ ही घर में मौजूद अन्य लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक घर की ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में खड़े चार दोपहिया वाहनों में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को रात 2 बजे मिली। अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल से चार लोग कूद गए, जिन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। अन्य लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस अभियान में दमकल की 11 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और सुबह 3:50 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।
आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है। और अन्य जानकारियों का इंतजार है।
24 मार्च को बवाना में लकड़ी के गोदाम में आग
हाल में दिल्ली के बवाना इलाके में लकड़ी के गोदाम में तड़के भीषण आग लग गई थी। तड़के तीन बजकर 55 मिनट पर फायर सर्विस को आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर-2 में स्थित गोदाम में दमकल की कई गाड़ियां भेजी गईं।
इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि इस दौरान एक दमकलकर्मी को मामूली चोटें आईं और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
'हार्ड रॉक कैफे' के किचन में 23 मार्च को आग
वहीं 23 मार्च को कनॉट प्लेस में स्थित 'हार्ड रॉक कैफे' के किचन में दोपहर के समय आग लग गई थी, जिससे कैफे की बिल्डिंग और आस-पास की दुकानों में अफरातफरी मच गई थी। सूचना मिलने पर चार फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया था। भीड़भाड़ वाला इलाके होने के वजह से फायर डिपार्टमेंट ने एहतियात के तौर पर, इलाके को घेर लिया था और इमरजेंसी टीमों ने जरूरी सुरक्षा जांच भी की थी।
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