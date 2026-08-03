पोछा के नाम पर जन औषधि केंद्र में आधे घंटे रोकी दवाएं! CM रेखा गुप्ता ने लिया ये सख्त एक्शन
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक जन औषधि केंद्र के वेंडर का लाइसेंस रद्द करने की जानकारी दी है। सीएम ने कहा है कि पब्लिक सर्विस में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। सीएम ने बताया कि वीडियो में उन्हें कई लोगों ने टैग किया था। इस वीडियो के जरिए सीएम ने साफ संदेश दिया है कि पब्लिक सर्विस के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वीडियो एक जन औषधि केंद्र का है जिसके कर्मचारी काउंटर से दूर खड़े नजर आ रहे हैं और कथित तौर पर वहां मौजूद लोगों को पोछा लगाने के नाम पर करीब आधे घंटे से रोककर रखा हुआ था। इस दौरान दवाई लेने आए एक शख्स ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कर्मचारियों से लेट लतीफी को लेकर सवाल कर रहा है तो वहीं कर्मचारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ‘वीडियो जहां मर्जी भेज देना।’
कई लोगों ने वीडियो में किया था टैग
दिल्ली की मुख्यमंत्री को कई लोगों ने इस वीडियो में टैग किया तो उन्होंने देरी किए बिना मामले पर संज्ञान लिया। इसके बाद खुद उस वीडियो को शेयर किया जिसमें उन्हें टैग किया जा रहा था। वीडियों में सीएम ने कहा ‘पब्लिक सर्विस में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इनके खिलाफ एक्शन होगा और इस वेंडर का लाइसेंस कैंसिल होगा। एक तरफ हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि राइट टू सर्विस बिल लेकर के आ रहे हैं कि अधिकारियों को काम करना ही पड़ेगा और व्यक्ति को सर्विसेज मिलनी ही चाहिए।’
मुख्यमंत्री ने आगे कहा ‘आप दवाई जैसी जरूरी चीज को देने से इनकार कर रहे हैं कि पोछा लग रहा है। ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी सरकार अस्पताल में नहीं होगा। और केवल अस्पताल ही नहीं किसी भी पब्लिक सर्विस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरी नहीं कि कोई शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन से ही मुझतक पहुंचे जन सधारण द्वारा उठाई गई आवाज जन पत्रकारिता भी महत्वपूर्ण है।’
अधिकारी तय समय में करेंगे काम वरना लगेगा दंड
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय में मुहैया कराने को कानूनी अधिकार बनाने संबंधी बिल बीते महीने ही मंजूरी दी है। इसमें कहा गया है कि बिना किसी ठोस वजह के सेवा मुहैया करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रति दिन 250 रुपये का पेनल्टी लगाई जा सकेगी और जिसकी अधिकतम सीमा बिल में 5,000 रुपये तय की गई है। अधिकारी पर दंड लगाने से पहले उसके पक्ष को जानने की भी कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक सरकार के कदम से दिल्ली के हर नागरिक को कानूनी अधिकार के तौर पर तय समय-सीमा में सेवाएं मिलेंगी और इसके साथ ही अधिकारियों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी।
लेखक के बारे मेंMohit
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