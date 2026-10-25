दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम की तैयारी, छात्रों को तुरंत मिलेगा ईलाज; क्या है सरकार का प्लान
दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम खोलने की तैयारी की जा रही है। इनके जरिए छात्रों को तुरंत प्राथमिक ईलाज मिल सकेगा। सरकार सभी स्कूल में एकसाथ नहीं बल्कि अलग-अलग चरण में मेडिकल रूम खोलेगी।
रेखा गुप्ता सरकार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी 1,086 सरकारी स्कूल में मेडिकल रूम बनाने जा रही है। इनके जरिए छात्रों को प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। प्रोजेक्ट की कुल लागत 48.87 करोड़ रुपये तय की गई है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रविवार को यह जानकारी दी।
मेडिकल रूम अलग-अलग चरणों में खोले जाएंगे। छात्रों को जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार, कुछ देर आराम करने की सुविधा, बुनियादी मेडिकल मदद, उम्र के हिसाब से मेडिकल सलाह और काउंसलिंग की सुविधा होगी
प्रशिक्षित कर्मी मेडिकल रूम में होंगे तैनात
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन मेडिकल रूम के जरिए छात्र छात्राओं को स्कूल के समय के दौरान प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हर स्कूल में एक-एक प्रशिक्षित हेल्थ वर्कर जैसे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ या मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर तैनात किए जाएंगे। यानी छात्रों की देखरेख के लिए मेडिकल रूम में ऐसे कर्मी होंगे जिन्हें प्राथमिक उपचार का अनुभव होगा।
छात्रों को मिलेंगी कई सुविधाएं
मेडिकल रूम में बुनियादी सुविधाएं जैसि घाव की ड्रेसिंग, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) और आराम करने के लिए एक जगह भी होगी। बयान में बताया गया है कि इन मेडिकल में रूम में जांच-पड़ताल और दवाइयों की सुविधा नहीं होगी।
स्कूलों में मेडिकल रूम पहला का क्या मकसद
इस पहल का मकसद स्कूल के समय के दौरान छात्रों को लगने वाली छोटी चोटों, अचानक बीमारी पड़ना, थकान, चक्कर आना और अन्य अस्थायी तकलीफों से निपटना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अलग-अलग चरणों में होगी। शुरुआत ऐसे स्कूलों से होगी जहां पर इन सुविधाओं के लिए अलग कमरे मौजूद हैं। इसके बाद उन स्कूलों पर फोकस किया जाएगा जहां वैकल्पिक कमरे हैं या पोर्टा केबिन बनाए जाएंगे।
बयान के मुताबिक इन मेडिकल रूम में छात्राओं के लिए निजी जगह भी होगी जहां वे मासिक धर्म के दौरान अपनी हेल्थ से संबंधित जरूरतों का ध्यान रख सकेंगी।
क्या बोले शिक्षा मंत्री सूद?
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि 'हमारे सरकारी स्कूलों में हर छात्र को सुरक्षित और देखभाल वाला माहौल मिलना चाहिए। जब एक बच्चा स्कूल के समय के दौरान अचानक बीमार होगा या उसे चोट लगेगी तो अभिभावकों और टीचर्स के मन में यह राहत जरूर होगी कि उनके पास तुरंत प्राथमिक उपचार और उचित देखभाल की सुविधा स्कूल परिसर के भीतर ही उपलब्ध है।'
उन्होंने कहा है कि इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों को स्कूल के भीतर ही बिना किसी देरी के प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल जाए।
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