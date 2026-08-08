काम की बात: दिल्लीवासियों को 45 नई पार्किंग साइट्स का तोहफा, जानें कहां-कहां होंगी शुरू
दिल्ली नगर निगम 45 अधिकृत पार्किंग साइटें शुरू करने जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर लगने वाली भीड़भाड़ को करने की दिशा में यह अहम कदम है। ये साइट्स कहां-कहां खुलेंगी आइए जानते हैं।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) शहर केअलग-अलग स्थानों पर अगले महीने से 45 अधिकृत पार्किंग साइटें शुरू करने जा रही है। इससे राजधानी में वाहन पार्किंग की समस्या से निजात पाने और सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने की दिशा में सुधार होने की उम्मीद है।
पार्किंग की ये साइटें एमसीडी के सेंट्रल जोन, साउथ जोन, करोल बाग जोन और वेस्ट जोन में होंगी। आपको बता दें कि एमसीडी के कुल 12 जोन हैं। अधिकारियों के मुताबिक, नई पार्किंग सुविधाओं के लिए अगले महीने टेंडर जारी किए जा सकते हैं। 45 नई पार्किंग शुरू होने के बाद दिल्ली नगर निगम के पास करीब 500 पार्किंग साइटें हो जाएंगी।
अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा समय में दिल्ली नगर निगम 450 पार्किंग साइट का संचालन कर रही है जिनमें करीब 90,000 वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इनमें फोर व्हीलर, टू-व्हीलर, बसें और ट्रक शामिल हैं।
95,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी
45 नई पार्किंग साइटें शुरू होने के बाद निगम के पास करीब 95,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि यह कदम ऐसे समय लिया गया जब दिल्ली नगर निगम देश की राजधानी में पार्किंग व्यवस्थित और सड़क किनारे पार्किंग से होने वाली भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं को बढ़ा रहा है।
दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले हाल ही में 38 नई पार्किंग साइटस की पहचान की थी जिसकी कुल वाहन क्षमता 6100 से ज्यादा है। इससे निगम के अधिकार क्षेत्र में अधिकृत पार्किंग जगहों की कुल संख्या 445 हो गई थी।
पार्किंग लायक जगहों की पहचान की जाती रहेगी
अधिकारियों के मुताबिक, निगम ऐसी जगहों की पहचान करना जारी रखेगा जहां पर पार्किंग की सुविधाएं दी जा सकती हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पार्किंग की मांग काफी ज्यादा है। हाल में जिन साइट्स की पहचान की गई हैं वह अलग-अलग जोन में हैं, मगर अभी लोकेशन और क्षमता पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
7.7 मिलियन से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड
बता दें कि दिल्ली में देश के सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वाहन हैं, जिनकी संख्या 7.7 मिलियन है। ऐसे में पार्किंग की समस्या यहां एक अहम मुद्दा है। पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है।
9 मल्टीलेवल पार्किंग भी बनने जा रही
दिल्लीवासियों को अलग-अलग 9 लोकेशन में जल्द ही मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा भी मिलने जा रही है। इन 9 नई मल्टीलेवल पार्किंग में एकसाथ 4400 गाड़ियों को एकबार में पार्क करने की व्यवस्था होगी। मल्टीलेवल पार्किंग शहर के व्यस्त बाजारों और मुख्य सड़कों पर बनाई जाएंगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, इन 9 नई मल्टीलेवल पार्किंग को बनाने की अनुमानित लागत करीब 775 करोड़ रुपये है। पार्किंग की इस सुविधा के लिए पूर्वी दिल्ली में नंद नगरी और बाबरपुर को चुना गया है तो वहीं पश्चिम दिल्ली में चार लोकेशन पर सुविधा मिलेगी जिनमें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (हरि नगर) पीवीआर विकासपुरी, जनक कॉम्प्लेक्स पंखा रोड और पंजाबी बाग क्लब रोड शामिल हैं। पुरानी दिल्ली में ईदगाह रोड पर तो सेंट्रल दिल्ली में राजेंद्र नगर और शास्त्री पार्क में ये सुविधा मिलेगी।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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