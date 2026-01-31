MCD स्कूलों में फर्नीचर की कमी होगी दूर, तिहाड़ से खरीदे जाएंगे 26 हजार डेस्क
निगम छात्रों के लिए 26,758 ड्यूल डेस्क और शिक्षकों के लिए 8,538 टेबल और 7,718 कुर्सियों की खरीद के लिए मंजूरी मांगेगा। खास बात ये है कि फर्नीचर तिहाड़ जेल फैक्ट्री से खरीदे जाएंगे जिनकी अनुमानित लागत 22 लाख रुपये बताई जा रही है।
राजधानी दिल्ली में प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) नए डेस्ट, टेबल और कुर्सी खरीदने की योजना बना रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक अगली हाउस मीटिंग में इसबारे में चर्चा होगी। निगम छात्रों के लिए 26,758 ड्यूल डेस्क और शिक्षकों के लिए 8,538 टेबल और 7,718 कुर्सियों की खरीद के लिए मंजूरी मांगेगा। खास बात ये है कि फर्नीचर तिहाड़ जेल फैक्ट्री से खरीदे जाएंगे जिनकी अनुमानित लागत 22 लाख रुपये बताई जा रही है।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अगले छह महीने में फर्नीचर फैक्ट्री से सीधा स्कूलों में डिलीवर होगा। वहीं तिहाड़ जेल से खरीदे जाने वाला फर्नीचर सिविल लाइंस जोन में मौजूद स्कूलों को डिलीवर नहीं होगा क्योंकि भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) अपने सीएसआर फंड के तहत क्षेत्र में एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों को फर्नीचर मुहैया करवाएगा।
प्रस्ताव स्टैडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा
एमसीडी के अतिरिक्त शिक्षा आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल ने बताया कि इसके जरिए एमसीडी के स्कूलों में फर्नीचर की कमी दूर होगी। नगर निगम से प्रशासनिक और खरीद की मंजूरी मिलने के बाद, फर्नीचर के रेट और एजेंसी के चयन के लिए प्रस्ताव को स्टैडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा।
दिल्ली सरकार भी कर चुकी ऐसा
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते दिसंबर में कैबिनेट बैठक में तिहाड़ सेंट्रल जेल फैक्टरी से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि तिहाड़ में काम कर रहे बंदियों को रोजगार मिलेगा।
'एमसीडी श्री' स्कूल खोलने की तैयारी
दिल्ली नगर निगम केंद्र के 'पीएम श्री' और दिल्ली सरकार के 'सीएम श्री' स्कूल की तर्ज पर 'एमसीडी श्री' स्कूल खोलने की तैयारी में है। एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने हाल में इसकी जानकारी दी है। मेयर ने कहा है कि पहले चरण में, हर एमसीडी जोन में ऐसे दो स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूल में एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा। ये स्कूल छात्रों की क्षमताओं को पहचानेंगे और उनमें और निखार लाएंगे। इन स्कूलों का फोकस छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार करना होगा।'
