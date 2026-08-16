MCD सफाई कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या, यूनियन ने पूरी दिल्ली में ऑटो-टिपर बंद करने का किया एलान
दिल्ली के कल्याणपुरी में नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान चाकू गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
दिल्ली के कल्याणपुरी में रविवार सुबह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सफाई कर्मचारियों ने आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए धरना दिया। इस मामले में अब दिल्ली सफाई कर्मचारी यूनियन ने एलान किया है कि वे सोमवार से कचरा उठाने वाले छोटे वाहन (ऑटो-टिपर) को सड़कों पर नहीं उतारेंगे।
यूनियन की मांग है कि कर्मचारी की हत्या करने वाले की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कर्मचारी के परिवार के लिए मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। यूनियन के सदस्यों ने कहा है कि वे कामकाज रोकने के लिए दिल्ली में मौजूद ऑटो-टिपर डिपो जाएंगे इसके साथ ही सोमवार को ही प्रदर्शन भी कर सकते हैं।
जबतक पूरी नहीं होंगी मांगे बंद रहेंगे ऑटो-टिपर
यूनियन के सदस्य करण सिंह महरोलिया ने बताया कि 'अगर मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम पूरी दिल्ली सोमवार को ऑटो-टिपर बंद कर देंगे। ऑटो-टिपर का इस्तेमाल फिर से तभी किया जाएगा जब तक कि मृतक के परिवार को मुआवजा नहीं दे दिया जाएगा। सफाई कर्मियों को अक्सर हमलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त मदद भी नहीं दी जाती।
उन्होंने कहा 'अधिकारी कर्मचारियों का समर्थन नहीं करते। जब भी किसी सफाई कर्मचारी पर हमला होता है तो कोई भी अधिकारी पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचता। सिर्फ सफाई कर्मचारी यूनियन ही साथ खड़ी होती है।
एमसीडी प्रतिनिधियों ने परिवार से की मुलाकात
वहीं दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों ने मृतक अनिल के परिवार से मुलाकात की है और आश्वासन दिया है कि उन्हें मुआवजा दिलवाया जाएगा।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के अनुसार, अनिल पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमले के बाद आरोपी कथित तौर पर मौके से फरार हो गया। पुलिस की टीम घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और आरोपी की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं तथा घटनास्थल से अन्य साक्ष्य जुटा रही हैं। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कथित तौर पर एक युवक अनिल पर चाकू से वार करता नजर आ रहा है।
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