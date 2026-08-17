MCD कर्मी की चाकू गोदकर हत्या, अस्पताल के बाहर सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन; AAP विधायक ने रेखा सरकार को घेरा
सफाईकर्मी अपने साथी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी की गिरफ्तारी, उसके परिवार को मुआवजा और उसके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली के कल्याणपुरी में एमसीडी के सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद सफाई कर्मचारियों और कूड़ा उठाने वाले छोटे वाहन यानी 'ऑटो-टिपर' ड्राइवरों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर सोमवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने रविवार को एलान किया था कि वे हत्या के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और साथ ही दिल्लीभर में ऑटो-टिपर बंद रखेंगे।
मृतक का नाम अनिल है और रविवार सुबह एक शख्स ने कथित तौर पर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। कई कर्मचारी आज अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए जहां अनिल का शव रखा हुआ है। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी, मुआवजा और उसे काम पर रखने वाली प्राइवेट कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल अस्पताल के बाहर तैनात किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे और मांगें पूरी न होने तक परिवार को शव ले जाने नहीं दे रहे थे।
मांगें पूरी होंगी तभी अंतिम संस्कार
यूनियन के सदस्य करण सिंह महरोलिया ने कहा 'हम परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्यों को एमसीडी में पक्की नौकरी की मांग कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं जाती हैं तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। पूरी दिल्ली में ऑटो-टिपर सड़कों पर नहीं चलेंगे।'
यूनियन के सदस्य करण सिंह महरोलिया ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान भी कई इलाकों में ऑटो-टिपर सड़कों पर नहीं चले।
रविवार सुबह मौत के घाट उतार दिया गया
आपको बता दें कि सफाई कर्मी अनिल की सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर कल्याणपुरी में कचरा इकट्ठा करते समय चाकू गोदकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
आरोपी की पहचान हुई मगर फरार
पुलिस ने इस मामले में आरोपी की पहचान कर ली है लेकिन वह फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है और हत्या के पीछे की वजह लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को खंगाल रही है।
कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था अनिल
मृतक अनिल एक प्राइवेट कंपनी के जरिए एमसीडी में कॉन्ट्रैक्ट के तहत बतौर सफाई कर्मचारी जुड़े थे। वहीं दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों ने मृतक के परिवार से मुलाकात की थीऔर आश्वासन दिया कि उन्हें मुआवजा दिलवाया जाएगा।
आप ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरा
आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप भी सफाई कर्मचारियों को समर्थन देने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक्स पर लिखा ' कल सुबह हमारे भाई अनिल, जो सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे, उनकी दिल्ली में चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से हजारों सफाई कर्मचारी न्याय की मांग को लेकर यहां बैठे हैं। पूरी रात बीत गई, अगला दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक अनिल के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक रेखा गुप्ता सरकार का कोई प्रतिनिधि शोकाकुल परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा। यह कैसी सरकार है, जो एक सफाई कर्मचारी के परिवार के दर्द को समझने के लिए भी तैयार नहीं है? मैं दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों से अपील करता हूं कि अपने भाई अनिल को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हों। आप सभी बड़ी संख्या में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचें और न्याय की इस लड़ाई में अपना साथ दें।'
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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