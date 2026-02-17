Hindustan Hindi News
सीएनजी और इलेक्ट्रिक दाह संस्कार होगा निशुल्क, प्रदूषण के खिलाफ MCD ने लगाई प्रोजेक्ट पर मुहर

Feb 17, 2026 01:00 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एमसीडी मौजूदा समय में लकड़ी से चलने वाले 59 श्मशान घाट, सीएनजी आधारित 9 श्मशान और बिजली से चलने वाला एक श्मशान घाट का संचालन कर रही है। फिलहाल, सीएनजी से अंतिम संस्कार के लिए प्रति शव 1,500 और तो बिजली वाले श्मशान में प्रति शव 500 का शुल्क का भुगतान करना होता है।

प्रदूषण को कम करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सोमवार को एक और अहम कदम उठाया। निगम ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक माध्यम से होने वाले दाह संस्कार को निशुल्क कर दिया है। ये व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दो साल के लिए लागू होगी। एमसीडी ने इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूर दे दी है।

प्रस्ताव के मुताबिक साल 2023-25 के बीच सिर्फ 8 से 9 फीसदी शवों का ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक माध्यम से दाह संस्कार हुआ था। आंकड़ों में कमी को देखते हुए ही नगर निगम ने ये फैसला लिया है जिसे दो साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है जिसपर सालाना अनुानित 2 से 2.5 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है।

एमसीडी के अंतर्गत इतने शमशान घाट

एमसीडी मौजूदा समय में लकड़ी से चलने वाले 59 श्मशान घाट, सीएनजी आधारित 9 श्मशान और बिजली से चलने वाला एक श्मशान घाट का संचालन कर रही है। फिलहाल, सीएनजी से अंतिम संस्कार के लिए प्रति शव 1,500 रुपये और तो बिजली वाले श्मशान में प्रति शव 500 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होता है।

सफल रहा प्रोजेक्ट तो बढ़ेगा आर्थिक बोझ

एमसीडी का कहना है कि ज्यादात्तर परिवार शव के दाह संस्कार लकड़ी के जरिए करवाते हैं जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) पर असर पड़ता है। अधिकारियों का कहना है कि लकड़ी से दाह संस्कार करने पर करीब 6 हजार रुपये खर्च होते हैं। वहीं एमसीडी का ये पायलट प्रोजेक्ट अगर अगले दो साल में सफल रहा तो आर्थिक बोझ बढ़ना तय है। अगर इसका आंकड़ा 25 फीसदी तक भी पहुंचा तो एमसीडी पर हर महीने 10 लाख रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के अलावा अन्य संस्थाएं भी श्मशान घाट का संचालना करती हैं और वहां भी लकड़ियों के जरिए ही दाह संस्कार होते हैं। ये संस्थाएं 'नो लॉस नो प्रॉफिट' पर काम करती हैं।

