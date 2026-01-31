आनंद विहार में MCD का बड़ा एक्शन, सड़कों को घेरकर चल रहीं 300 दुकान की गईं धवस्त

संक्षेप: पीठ ने एमसीडी से कहा था कि दुकानदारों को सामान हटाने के लिए उचित समय दिया जाए और 30 जनवरी के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं कोर्ट ने एमसीडी को आनंद विहार मल्टी-मॉडल ट्रांजिट पॉइंट के लिए सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए भी कहा है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शनिवार को आनंद विहार इलाके में कई कथित अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने इस मल्टी-मॉडल ट्रांजिट पॉइंट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। वेंडरों की राहत की मांग ठुकराते हुए कोर्ट ने एमसीडी को अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए कहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि कोई भी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की रुकावट न डाले। शाहदरा दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त बादल कुमार ने पीटीआई को जानकारी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर चल रही कम से कम 300 दुकानों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दोबारा अतिक्रमण न हो इसलिए अगले कुछ दिनों तक इलाके पर नजर रखी जाएगी।'

प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी बादल कुमार ने कहा, 'सिर्फ 105 दुकानदार जिनके पास इन योग्य वेंडरों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (सीओवी) हैं उन्हें ही अनुमति दी गई है। कोर्ट के आदेश को लागू किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किए बिना तय जगहों पर मोबाइल कार्ट या अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति है।' आपको बता दें कि एमसीडी के टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) के सर्वे में सिर्फ 105 वेंडर पात्र पाए गए थे जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे।