Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीMCD action in Anand Vihar 300 shops blocking roads demolished
आनंद विहार में MCD का बड़ा एक्शन, सड़कों को घेरकर चल रहीं 300 दुकान की गईं धवस्त

आनंद विहार में MCD का बड़ा एक्शन, सड़कों को घेरकर चल रहीं 300 दुकान की गईं धवस्त

संक्षेप:

पीठ ने एमसीडी से कहा था कि दुकानदारों को सामान हटाने के लिए उचित समय दिया जाए और 30 जनवरी के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं कोर्ट ने एमसीडी को आनंद विहार मल्टी-मॉडल ट्रांजिट पॉइंट के लिए सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए भी कहा है।

Jan 31, 2026 05:33 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शनिवार को आनंद विहार इलाके में कई कथित अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने इस मल्टी-मॉडल ट्रांजिट पॉइंट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। वेंडरों की राहत की मांग ठुकराते हुए कोर्ट ने एमसीडी को अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए कहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि कोई भी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की रुकावट न डाले। शाहदरा दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त बादल कुमार ने पीटीआई को जानकारी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर चल रही कम से कम 300 दुकानों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दोबारा अतिक्रमण न हो इसलिए अगले कुछ दिनों तक इलाके पर नजर रखी जाएगी।'

प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी

बादल कुमार ने कहा, 'सिर्फ 105 दुकानदार जिनके पास इन योग्य वेंडरों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (सीओवी) हैं उन्हें ही अनुमति दी गई है। कोर्ट के आदेश को लागू किया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किए बिना तय जगहों पर मोबाइल कार्ट या अस्थायी स्टॉल लगाने की अनुमति है।' आपको बता दें कि एमसीडी के टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) के सर्वे में सिर्फ 105 वेंडर पात्र पाए गए थे जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए थे।

ये भी पढ़ें:MCD स्कूलों में फर्नीचर की कमी होगी दूर, तिहाड़ से खरीदे जाएंगे 26 हजार डेस्क
ये भी पढ़ें:दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! MCD भी खोलेगी 'श्री' स्कूल
ये भी पढ़ें:दिल्ली: मरीजों के परिजनों के लिए रात में रहने की व्यवस्था, NDMC ने उठाया ये कदम

कोर्ट ने क्या कहा था?

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की पीठ ने 22 जनवरी को कहा था कि आनंद विहार आईएसबीटी के बाहर भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण अवैध वेंडिंग है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि फुट ओवरब्रिज, सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। पीठ ने एमसीडी से कहा था कि दुकानदारों को सामान हटाने के लिए उचित समय दिया जाए और 30 जनवरी के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं कोर्ट ने एमसीडी को आनंद विहार मल्टी-मॉडल ट्रांजिट पॉइंट के लिए सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए भी कहा है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।