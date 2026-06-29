'जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड हैं'… कांग्रेस का CM मोहन यादव पर बड़ा हमला; चुप्पी पर भी उठाए सवाल
जमीन विवाद पर कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगातार हमलावर है। पार्टी का कहना है कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही सीएम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि उनसे जवाबदेही तय जरूर करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े जमीन विवाद पर विपक्ष लगातार उनपर हमलावर है। कांग्रेस ने मोहन यादव को ही इसका मास्टरमाइंड करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वे निजी फायदे के लिए किए गए 'जमीन घोटाले' के 'मास्टरमाइंड' हैं। और पार्टी उनसे जवादेही तय करने की कोशिश लगातार जारी रखेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने का है कि पार्टी यादव का इस्तीफे की मांग जारी रखेगी और उन्हें जवादेह बनाएगी। उन्होंने एक्स पर लिखा ‘इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने निजी लाभ के लिए किए गए इस बड़े भूमि घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए उनके इस्तीफे की मांग को लेकर अपना संघर्ष लगातार जारी रखेगी, क्योंकि उन्हें जवाबदेह ठहराने का यही एकमात्र रास्ता है।’
जीतू पटवारी ने ‘चुप्पी’ पर उठाए सवाल
जयराम रमेश की यह टिप्पणी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की उस एक्स पोस्ट के बाद आई है जिसमें उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर मुख्यंत्री की 'चुप्पी' पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि 'मुख्यमंत्री जी, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है! लेकिन, आपकी 'चुप्पी' वहीं की वहीं है! मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आपको जनता के सवालों का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया था! दूसरा दिन भी समाप्त हो गया है! पूरे प्रदेश की निगाहें अब भी आपकी ओर हैं! जनता की अदालत में उठे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री की ओर से नहीं आया है! मंत्री बोल चुके हैं! संगठन बोल चुका है! सरकारी सफाइयां आ चुकी हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है।'
जीतू पटवार ने आगे लिखा 'मुख्यमंत्री स्वयं कब बोलेंगे? यदि सब-कुछ तथ्यों पर आधारित है, तो जनता के सामने आइए! अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गलत है तो न्यायालय जाइए! यदि आरोप निराधार हैं, तो जनता के समक्ष प्रमाण रखिए!साथ ही, यह भी याद रखिए कि लोकतंत्र में "मौन" कभी उत्तर नहीं होता! अब केवल एक दिन शेष है! मध्य प्रदेश की जनता बड़ी आतुरता से आपके "उत्तर" की प्रतीक्षा कर रही है! यदि फिर भी 'चुप्पी' नहीं टूटी, तो 30 जून को कांग्रेस 'करप्शन मीटिंग' करेगी! जनता के साथ 'जवाब दो अभियान' शुरू करेगी! इस तर्क के साथ कि, प्रश्न पूछना जनता का अधिकार है! ... अब निर्णय आपका है!'
रिपोर्ट में क्या कहा गया है?
आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में बीते हफ्ते छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यादव परिवार उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में 45 करोड़ रुपये में 137 प्लॉट खरीदें जिनका कुल एरिया 168 एकड़ है। रिपोर्ट में कहा गया कि जमीन की खरीद दिसंबर 2023 से शुरू हुई थी और ये ऐसी जगहों पर हैं जहां पर हाइवे, कॉरिडोर या मास्टर प्लान के तहत डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट घोषित किए जा चुके हैं।
न्यायिक जांच भी चाहती है कांग्रेस
वहीं कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के जरिए न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे पर हमलावर है। प्रियांक कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी का कहना है कि प्रियांक ने अपने प्रभाव का फायदा उठाते हुए राज्य के दक्षिणी इलाकों में कई जगह पर जमीन ली है। बीजेपी ने इसपर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से सवाल किया है कि वे उनपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।
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