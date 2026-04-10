कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के पास आग का गोला बना ट्रक, आसमान में धुएं का गुबार; VIDEO
कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का यह इलाका दिल्ली के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। इस वजह से लंबे जाम की स्थिति बन गई। ट्रक फ्लाईओवर की साइड में खड़ा नजर आ रहा है।
दिल्ली में शुक्रवार दोपहर अक्षरधाम मंदिर के पास स्थित कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज फ्लाईओवर पर एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते ट्रक के आगे वाला हिस्सा आग की लपटों से घिर गया और आसमान में काले धुएं का गुबार दिखने लगा।
कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का यह इलाका दिल्ली के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। इस वजह से लंबे जाम की स्थिति बन गई। ट्रक फ्लाईओवर की साइड में खड़ा नजर आ रहा है तो गाड़ियां एक-एक कर निकलती दिखाई दे रही हैं। आग लगने के बाद आप-पास लोग इकट्ठा हो गए।
ट्रक में आग किस वजह से लगी है इसका फिलहाल पता नहीं लग सका है। वहीं ट्रक में कितने लोग सवार थे और कितना नुकसान हुआ है इसकी भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं।
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